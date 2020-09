Das finale Design der PS5 ist bekannt. Die Konsole erscheint in der Winterzeit des Jahres 2020. Sie wird zum Start mit zahlreichem Zubehör ausgestattet. Dazu gehört neben dem bereits bekannten DualSense-Controller ein Wireleass Headset, eine Kamera, eine Fernbedienung und eine Ladestation für den Controller.

Dieses Zubehör wird Sony für die PlayStation 5 anbieten. Das Zubehör erscheint in Deutschland gemeinsam mit der PS5 am 19. November 2020.

DualSense-Controller

Die PS5 wird mit einem neuen Controller ausgeliefert, der nicht mehr auf den Namen DualShock 5 hört und bei Spielern mehr Sinne ansprechen und somit die Immersion der Spieler verstärken. Daher stammt auch der Name DualSense. Für mehr Details zu dem neuen Controller haben wir euch hier in diesem Artikel alle bekannten Fakten, Bilder und Infos aufgelistet

Erlebe mit dem innovativen neuen PS5-Controller eine intensivere und tiefergehende Gaming-Erfahrung mit haptischem Feedback und dynamischen Trigger-Effekten.

Der DualSense Wireless-Controller verfügt außerdem über ein integriertes Mikrofon und eine Create-Taste, alles im ikonischen und komfortablen Design.

Der Controller kostet 69,99 Euro!



Multimedia-Fernbedienung

Die Medienfernbedienung der PlayStation 5 ähnelt zwar einer normalen Fernbedienung, verfügt allerdings über ein eingebautes Mikrofon für Sprachbefehle. Zudem gibt es vier Tasten, die ohne jegliche Beschriftung versehen worden sind. Bislang ist nicht genau klar, wofür diese gedacht sind. Möglicherweise können diese vom Spieler individuell programmiert werden.

Multimedia-Fernbedienung Steuere Filme, Streaming-Dienste und mehr bequem auf deiner PS5-Konsole mit einem intuitiven Layout. Die Fernbedienung kostet 34,99 Euro !



PS5-Kamera

Die neue HD-Kamera der PlayStation 4 (mit zwei 1080-Objektiven) wird wahrscheinlich das alte PS4-Kamerazubehör ersetzen und es Spielern ermöglichen, während des Spielens auch zu streamen. Dadurch könnte es auf der PS5 deutlich einfach sein, Livestreams zu veranstalten.

HD-Kamera Füge dich selbst zu deinen Gameplay-Videos und -Übertragungen* mit flüssigen und scharfen Aufnahmen in Full-HD hinzu. Die HD-Kamera kostet 64,99 Euro !



PULSE 3D-Headset

Das drahtlose Pulse 3D-Headset ersetzt das PlayStation Gold-Headset und bietet 3D-Audio-Unterstützung sowie zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung.

PULSE 3D-Headset Spiele bequem mit einem Wireless-Headset, das für 3D-Audio auf PS5-Konsolen optimiert ist. Dank USB Typ-C-Ladefunktion und zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung kannst du dich über den Party-Chat in kristallklarer Qualität unterhalten. Das 3D-Headset kostet 99,99 Euro !



Ladestation für DualSense-Controller

An der angekündigten Ladestation können zwei DualSense-Controller gleichzeitig aufgeladen werden. Auffällig ist, dass die Controller nicht über den normalen USB-Anschluss oben am Controller mit der Ladestation verbunden, sondern über ein separates Zubehördock unten angeschlossen werden. In jedem Fall stören in Zukunft keine nervigen Kabel mehr das Gesamtbild bei euch im Wohnzimmer.

DualSense-Ladestation Lade bis zu zwei DualSense Wireless-Controller gleichzeitig auf, ohne sie mit deiner PlayStation5-Konsole verbinden zu müssen. Ladestation kostet 34,99 Euro .



Preis und Release-Termin der PS5 bekannt!

Einen Preis und eine Release-Termin gibt es mittlerweile. Die PS5 samt Zubehör erscheint am 19. November 2020 mitsamt Zubehör. Die PS5 kostet in der regulären Version mit Laufwerk 499,99 Euro und in der Digital Edition 399,99 Euro.

Vorbestellen könnt ihr die Produkte deshalb ab sofort bei den entsprechenden Online-Händlern. Wie immer heißt es, dass das Angebot so lange gilt, bis der Vorrat reicht.

Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sollte sich daran etwas geändert haben. Alle Infos zu der PS5 haben wir euch übrigens in diesem umfangreichen Artikel übersichtlich zusammengefasst.