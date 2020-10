Playstation 5: Konsole macht sich nackig, die PS5 lässt die Hüllen fallen!

Schon am 19. November 2020 erscheint Sonys Playstation 5 in Deutschland. Also gar nicht mehr so viel Zeit für den japanischen Konzern, um die Werbetrommel ordentlich zu rühren und Kunden von der Next-Gen-Konsole zu überzeugen. Und wie bringt man potenzielle Käufer dazu, sich für das eigene Produkt zu begeistern? Richtig, man zeigt, was das gute Stück auf dem Kasten hat. Oder besser gesagt unter der Haube.

In diesem Sinne hat Sony jüngst ein neues Video veröffentlicht, in welchem Yasuhiro Ootori, der stellvertretende Generaldirektor von Hardware Engineering und Operation bei Sony Interactive Entertainment, die PS5 komplett auseinanderbaut, um auch wirklich jedes einzelne technische Detail zu enthüllen. Maßgabe war laut dem Sony-Mitarbeiter, ein effizientes Design mit einer eleganten und aufgeräumten inneren Struktur, ohne unnötige Komponenten.

Das steckt in der PlayStation 5

Yasuhiro Ootori beginnt seine Arbeit mit einer komplett zusammengebauten PS5 und arbeitet sich dann Stück für Stück durch, bis das Gerät völlig entblößt und ungeschützt, in seine Einzelteile zerlegt, vor ihm liegt. Die Veranschaulichung beginnt mit den frei zugänglichen Anschlüssen auf der Vorder- sowie Rückseite der Konsole.

Vorne befinden sich zudem zwei Schlitze für die Lüftung und hinten die Abluftöffnung. Diese sind Teil eines doppelseitigen Lufteinlassventilators, mit einem Durchmesser von 120 mm und einer Breite von 45 mm, der die Luft von beiden Seiten anziehen kann.

Auf der Vorderseite findet ihr zwei Anschlüsse, nämlich einen vom Typ USB-A und einen vom Typ USB-C. Auf der Rückseite findet ihr noch einmal zwei USB-A-Anschlüsse, außerdem einen Lan-Anschluss, den HDMI-Out und natürlich den Stromanschluss. Zusätzlich zeigt der Sony-Mitarbeiter den Ständer, mit welchem die PS5 sowohl in eine liegende als auch in eine stehende Position gebracht werden kann.

© Sony

Wollt ihr, dass eure Konsole liegt, müsst ihr auf der Rückseite nach den Playstation-Logos suchen, denn diese zeigen euch an, wo der Ständer eingehakt wird. Soll die Playstation 5 hingegen vertikal aufgestellt werden, so muss der Fuß unten mit Schlitzschrauben befestigt werden. Liegt die Konsole, können die Schrauben in einem Stauraum im Ständer verfrachtet werden, steht das gute Stück hingegen, könnt ihr dort die Verdeckung für das Schraubenloch unterbringen.

Das steckt unter den Abdeckungen

Bis zu einem gewissen Punkt könnt ihr die Playstation 5 problemlos selbst auseinanderbauen und verliert dafür nicht einmal die Garantie. Hebt einfach auf beiden Seiten die Flügel nach hinten an und schiebt diese dann zur Unterseite weg. So erhaltet ihr Blick auf den Lüfter und könnt diesen ohne großen Aufwand reinigen.

Dort befinden sich auch zwei Staubfänger, die den Staub sammeln und die ihr mit einem Sauger leicht leeren könnt. Außerdem habt ihr ab diesem Punkt auch Sicht auf die SSD-Speichererweiterung. Hierbei handelt es sich um eine M.2-Schnittstelle mit PCIe 4.0-Unterstützung.

© Sony

Laufwerk, Kühlkonzept und SoC der PS5

Weitere wichtige Eckpunkte in dem Video stellen vor allen Dingen das UHD-BR-Laufwerk und das Kühlkonzept der Konsole dar. Um zu verhindern, dass das Laufwerk beim Abspielen von Discs zu laut wird, wurde es in ein Blechgehäuse gepackt, das mit zwei Schichten Isolatoren ausgestattet ist. Dadurch soll die PS5 im Vergleich deutlich leiser sein als sein Vorgänger, sowohl Geräusche als auch Vibrationen werden laut Video stark gedämpft.

Das Kühlkonzept der Playstation 5 ist hingegen zu sehen, sobald sich Yasuhiro Ootori dem Mainboard widmet. Dort geht der stellvertretende Generaldirektor etwas mehr auf das System ein und verrät, dass das man auf flüssiges Metall setzt, das in dem Video auch gut zu sehen ist. Sony soll zwei Jahre an diesem Kühlsystem gearbeitet haben, um es zu perfektionieren. Der Kühlkörper ist per Backplate auf der Rückseite der Platine verschraubt.

Laut Ootori führen die hohen Taktraten zu einer sehr hohen Wärmedichte im Silizium-Chip, weswegen man die Leistung des Wärmeleiters deutlich erhöhen musste. Das Thermal Interface Material (TIM) sitzt zwischen dem SoC und dem Kühlkörper. Das System gewährt laut Sony eine langfristige und hohe Kühlleistung.

© Sony

Natürlich kann man auch einen Blick auf die freigelegte Platine werfen und so den SoC der PS5 entdecken, den Sony als kleinen, würfelförmigen Chip mit sehr hoher Taktrate bezeichnet. In dem SoC ist eine Zen-2-CPU mit acht Kernen und 16 Threads mit einem Takt bis zu 3,5 GHz integriert sowie eine RDNA-2-GPU mit bis zu 2,23 GHz und 10,3 Teraflops.

Vorsicht vor Garantieverlust

Die Warnung am Anfang des Videos wollen wir aus gegebenen Gründen an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Sobald sich die Konsole nur noch via Aufschrauben weiter öffnen lässt, solltet ihr davon absehen, es Yasuhiro Ootori daheim nachzumachen.

Ansonsten geht ihr das Risiko ein, Laserstrahlung ausgesetzt zu sein, außerdem kann es zu Stromschlägen und Verletzungen kommen. Die Garantie erlischt ebenfalls, sobald ihr die PS5 weiter öffnet als vorgesehen.