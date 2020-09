Sony hat nach dem Preorder-Fiasko am 18. September 2020, das kurz nach dem PS5-Showcase erfolgte, jetzt neues Kontingent für die Onlineshops zur Verfügung gestellt.

Das heißt, die gängigen Stores wie Amazon, MediaMarkt oder beispielsweise Saturn verfügen ab sofort wieder über PS5-Konsolen, die ihr ab sofort vorbestellen könnt:

PS5 in wenigen Minuten ausverkauft …

Die erste Vorbesteller-Welle der PS5 lief sicherlich nicht so wie sich das Sony und ein Großteil der leer ausgegangenen Spieler gewünscht hätten. Schließlich war das zur Verfügung stehende Kontingent bei den unterschiedlichen Onlinehändlern binnen kürzester Zeit aufgebraucht.

Wer direkt nach dem PS5-Showcase ins Bett gegangen war, konnte am nächsten Morgen bei den Händlern nur noch den Hinweis lesen: „Derzeit nicht verfügbar.“

Doch nun könnt ihr euer Glück erneut versuchen und die Next-Gen-Konsole bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. wieder vorbestellen, damit ihr diese möglichst pünktlich zum Release am 19. November 2020 in euren Händen haltet.

PS5 vorbestellen: Vorbestellungen jetzt live! PlayStation 5

Fragt sich nur, wie lange es dieses Mal dauert, bis die Konsole ein weiteres Mal ausverkauft ist und dann womöglich sogar bis zum Launch bleibt. Interessierte sollten wohl keine Sekunde warten und die Entscheidung im Idealfall schon lange vor diesem Startschuss getroffen haben.