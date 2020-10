In den USA startete vor einigen Tagen ein Burger King-Gewinnspiel, bei dem es als Hauptgewinn 1.000 PS5-Konsolen zu gewinnen gibt. Wir haben über die Verlosung bereits in diesem Beitrag im Detail berichtet. Während Spieler hierzulande frustriert sind, dass eine solche Aktion nicht in Deutschland stattfindet, zeigt uns der veröffentlichte Bur King-Spot schon jetzt ein interessantes Detail.

In dem kurzen Clip sind einige der Gewinner zu sehen, die eine PlayStation 5 gewonnen haben und darüber offensichtlich sehr glücklich sind. Aus der Burger King-Tüte ziehen die Gewinner den großen Karton, in dem sich die PS5 befindet. Wie genau die Verpackung der PS5 und PS5 All Digital genau aussieht, haben wir euch schon in diesem Beitrag gezeigt. Doch bislang konnte der Verpackungskarton lediglich auf Bildern bewundert werden, wodurch ein Größenvergleich entfiel.

Weshalb ist die PS5 überhaupt so groß?

Doch durch das Video von Burger King haben wir nun einen besseren Eindruck von der Größe des Kartons und somit auch von der PS5 selbst. Da die Konsole mit Maßen von 390mm x 104mm x 260mm schon recht groß ausfällt, ist auch der Verpackungskarton entsprechend platzeinnehmend.

Playstation 5: Konsole macht sich nackig, die PS5 lässt die Hüllen fallen!

Der Grund für die Größe der PlayStation 5 ist das spezielle Kühlsystem der Konsole, das unter anderem aus einem einzigen 120 mm x 45 mm großen Radiallüfters besteht. Dieser ist somit alleine schon größer als das aktuelle Modell der Standard-PS4.

In einem Interview erklärte Otori Yasuhiro, leitender Design-Ingenieur bei Sony, dass es einen solch breiten Lüfter benötigte, um die PS5 von beiden Seiten zu kühlen. Zwar hätte man sich auch für zwei Radiallüfter entscheiden können, wodurch die PS5 kleiner ausgefallen wäre. Allerdings hätte man in diesem Fall andere Probleme gehabt, wie zum Beispiel die ordnungsgemäße Steuerung der beiden Lüfter und letztendlich auch steigende Produktionskosten. Deshalb hat sich Sony schließlich für den großen Lüfter entschlossen, den nun in den finalen Konsolen verbaut ist.

© Sony