PS5 und Xbox Series X/S: Ubisoft erklärt Next-Gen-Verbesserungen

Die PS5 und PS5 Digital Edition erscheint in Deutschland am 19. November 2020, während die Xbox Series X und Series S schon rund eine Woche früher am 10. November 2020 veröffentlicht wird.

Unzählige Titel der aktuellen oder besser gesagt der auslaufenden Generation werden dank umfangreicher Abwärtskompatibiltät aller neuen Konsolen auf den neuen Plattformen spielbar sein.

Sony hat diesbezüglich bestätigt, dass nahezu 99% aller PS4-Games auf der PS5 laufen werden. Auch Microsoft plant ein allumfassendes Xbox-Ökosystem, die neusten Konsolen werden also auch ältere Games, die für die Xbox 360 oder Xbox One erschienen sind, im Repertoire haben.

Ubisoft-Games: Verbesserungen für Next-Gen

Ubisoft hat nun offiziell bestätigt, wie die Next-Gen-Verbesserungen aussehen werden und die Upgrades dürften allen Ubisoft-Fans gefallen.

Sie haben die Verbesserungen für acht Spiele bekanntgegeben. Zu den Spielen zählen folgende:

Wichtig ist, dass all diese Spiele Next-Gen-Verbesserungen und vor allem ein kostenloses Upgrade von der Current-Gen auf die Next-Gen erhalten. Wenn ihr also eine PS4-Version kauft, bekommt ihr sozusagen automatisch eine PS5-Version obendrauf.

Ubisoft weist darauf hin, dass für die PS4-Disk-Version auch eine PS5 mit Laufwerk vonnöten sein wird.

Nun folgenden die spezifischen Details, die je nach Konsolen optimiert wurden:

Watch Dogs: Legion

Xbox Series X/S:

Raytracing

Schnellere Ladezeiten

PS5:

Raytracing

Tempest 3D Audio

Adaptive-Trigger-Unterstützung

Schnellere Ladezeiten

Assassin’s Creed Valhalla

Xbox Series X/S:

60 FPS bei 4K auf der Xbox Series X

Schnellere Ladezeiten

PS5:

60 FPS bei 4K

Tempest 3D Audio

Schnellere Ladezeiten

Immortals Fenyx Rising

Xbox Series X/S:

60 FPS bei 4K auf der Xbox Series X

HDR

Dolby Atmos und Spatial Audio-Technologie

Schnellere Ladezeiten

PS5:

60 FPS bei 4K

HDR

Tempest 3D Audio

Haptisches Feedback

Schnellere Ladezeiten

Far Cry 6

Xbox Series X/S:

60 FPS bei 4K auf der Xbox Series X

PS5:

60 FPS bei 4K

Riders Republic

Xbox Series X/S:

60 FPS bei 4K auf der Xbox Series X

HDR

Schnellere Ladezeiten

PS5:

60 FPS bei 4K

HDR

Schnellere Ladezeiten

Just Dance 2021

Lediglich die Abwärtskompatibilität

Rainbow Six Siege

Xbox Series X/S and PS5:

120 FPS bei 4K

For Honor

Xbox Series X and PS5:

60 FPS bei 4K

Xbox Series S:

60 FPS bei 1080p