PS5 – Schnelle Ladezeit in der Praxis, wie schnell lädt DMC5?

Sony und Capcom überraschten uns mit der Devil May Cry 5: Special Edition während des letzten PS5-Showcases. Der Titel soll in einer erweiterten Fassung für die PS5 erscheinen.

Neben der Tatsache, dass Capcom hier einen neuen, spielbaren Charakter verbaut, – und zwar niemand Geringeren als Vergil, Dantes Zwillingsbruder – wird das Spiel von der neuen Hardware der PS5 profitieren.

PS5: Schnelle Ladezeiten in Aktion

Einen ersten Einblick in DMC5: Special Edition dürfen wir jetzt dank des japanischen YouTube-Kanals erhaschen, die schon jetzt die PS5 austesten.

In einem aktuellen Video sehen wir den Capcom-Titel in Aktion. Wir können uns nun dank dieses Tests eine Vorstellung von der verbesserten Ladezeit machen. Die Ladezeiten betrugen teils über 25 Sekunden auf der aktuellen Konsolen-Generation. Bei der PS5 sind es hingegen nur wenige Sekunden. Wir zählen in diesem Test 8 Sekunden – eine deutliche Steigerung also.

Andere Titel wie Godfall legen wohl ähnliche Ladezeiten an den Tag. In einem Test wurde der Titel nach nur 7 Sekunden vollständig geladen.

Das bringt die Special Edition von Devil May Cry 5

Aber lohnt sich der Kauf der Special Edition für die PS5? Wir fassen euch schön übersichtlich zusammen, weshalb die neue Version ein vielversprechendes Update darstellen könnte.

Die wichtigsten Features von Devil May Cry 5: Special Edition:

Neuer spielbarer Charakter: Vergil

Vergil kämpft mit bekannter Waffe: Yamato

PS5-Version profitiert von Raytracing und 3D-Audio-Technologie

Neuer Modus: Turbo-Modus mit 20% erhöhtem Speed

Neuer Modus: Legendary Dark Knight (Horde-Modus)

Wichtig ist, dass es Vergil zwar auch für den PC geben wird (via DLC), aber einige der Neuerungen werden nicht zum Tragen kommen (kein Raytracing zum Beispiel).