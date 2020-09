Devil May Cry 5 Special Edition: PS5-Version mit Vergil als spielbaren Charakter angekündigt

„Devil May Cry“-Fans kommen zum Start der neuen Konsolen-Generation auf ihre Kosten. Capcom hat Devil May Cry 5 Special Edition mit einigen Neuerungen für die PS5 angekündigt. Die Xbox Series X und der PC werden ebenfalls mit den neuen Inhalten bedacht.

Capcom-Debüt auf der PS5

Der erste Capcom-Titel für die PS5 bietet ein umfangreiches Update zum Hauptspiel. Allem voran gibt es einen neuen, spielbaren Charakter und zwar Vergil. Das Spiel wird also mit einer zusätzlichen Perspektive ausgestattet. Dantes Bruder, der mindestes genauso viele Punkte auf dem Cool-o-Meter erhält, kann in der Special Edition gesteuert werden. Wir erwarten also neuartiges Gameplay mit einer ohnehin schon beliebten Figur. Als Waffe dient ihm das allseits bekannte Schwert Yamato.

Weiter gibt es noch ein paar technische Neuerungen. DMC5 profitiert von der neuen Raytracing– und 3D Audio-Technologie, die mit der PS5 einhergeht. Raytracing sorgt für glaubwürdigere Schatten, Reflexionen und Lichteffekte. Und mit der neuen Audiotechnik könnt ihr Feinde aus allen Richtungen hören, um so noch präziser Dämonen schlachten zu können.

Die Next-Gen-Version soll bis zu 120 FPS bieten oder etwa in einer 4K-Auflösung spielbar sein.

Devil May Cry 5 erhält neue Spielmodi und mehr!

Der neue Modus Legendary Dark Knight und der Turbo Modus bringen ein wenig Abwechslung in den DMC-Alltag. Zudem gibt es für jeden Modus einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Der Legendary Dark Knight Mode bietet eine erhöhte Anzahl an Feinden (11 pro Begegnung). Es ist also eine Art Horde-Modus.

Und der Turbo Modus sorgt für ein schnelleres Gameplay. Wenn ihr den Spielmodus aktiviert, erhöht sich das gesamte Tempo des Spiels um 20 Prozent.

Vergil ist übrigens laut Capcom auch im „extraschnellen Eliminierungs-Modus Bloody Palace“ spielbar.

Vergil auf Current-Gen spielbar?

Die Inhalte der „Devil May Cry 5 Special Edition“ erscheinen für die PS4, allerdings als separate DLCs. Die neuen Inhalte wie den spielbaren Charakter Vergil wird es hier also auch geben. Dies gilt ebenso für die Xbox One und den PC (Steam).

Dazu sei gesagt, dass an anderer Stelle scheinbar bestätigt wurde, dass die PC-Version wohl nur Vergil als DLC erhält und die weiteren Inhalte der Special Edition hier vorerst keine Verwendung finden.