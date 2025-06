PS Plus Premium: Kingdom Come Deliverance 2 kostenlos für 4 Stunden testen

Mit einer PS Plus Premium-Mitgliedschaft kannst du jetzt eines der besten PS5-Spiele von 2025 kostenlos ausprobieren. Leider gilt dieses Angebot nicht für PS Plus Extra oder PS Plus Essential Abonnenten. Zudem beinhaltet das Angebot nicht das vollständige Spiel, sondern ist auf vier Stunden beschränkt. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel bis zu 130 Stunden dauern kann, sind vier Stunden zwar nicht viel, bieten aber einen guten Einblick, ob sich ein Kauf lohnt.

Kingdom Come Deliverance 2 im Fokus

Was macht Kingdom Come Deliverance 2 so besonders? Das PS5-Spiel, um das es sich handelt, ist Kingdom Come Deliverance 2, eines der meistverkauften Spiele des Jahres 2025 und ein Anwärter auf das Spiel des Jahres. In den ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung wurden zwei Millionen Exemplare verkauft, und es hat eine Bewertung von 89 auf Metacritic.

Entwickelt wurde das Spiel vom tschechischen Studio Warhose Studios und veröffentlicht von Deep Silver. Kingdom Come Deliverance 2 ist ein Open-World-RPG und die Fortsetzung des 2018 erschienenen Spiels Kingdom Come Deliverance. Eine vollständige Durchspielung kann bis zu 130 Stunden dauern, während die Hauptgeschichte etwa 50 bis 55 Stunden in Anspruch nimmt. Für diejenigen, die die Geschichte und die wichtigsten Nebeninhalte erleben möchten, sind etwa 100 Stunden erforderlich.

Die Spielwelt von Kingdom Come Deliverance 2

Welche Erfahrungen bietet die Spielwelt? Die offizielle Beschreibung des Spiels im PlayStation Store beschreibt Kingdom Come Deliverance 2 als ein packendes Action-RPG, das während eines Bürgerkriegs im 15. Jahrhundert in Böhmen spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Henry von Skalitz, einem gewöhnlichen Mann, der außergewöhnliche Dinge vollbringt. Die Geschichte dreht sich um Rache, Verrat und Entdeckung, während Henry seine epische Reise von einer bescheidenen Schmiede zum Hof der Könige antritt.

Die Spielwelt erstreckt sich von belebten Stadtstraßen bis hin zu üppigen Wäldern und bietet ein unvergessliches Abenteuer voller Action, Spannung und Wunder in einem mittelalterlichen Europa. Um normalerweise dieses Erlebnis zu genießen, kostet das Spiel 69,99 Euro.

Verfügbarkeit und Bedingungen der kostenlosen Testversion

Wie lange ist die Testversion verfügbar? Wie lange diese Testversion verfügbar sein wird, ist unklar. Wir wissen nur, dass sie diese Woche veröffentlicht wurde und exklusiv für PS Plus Premium, dem teuersten Abonnement von Sony, verfügbar ist. Dies bietet ein besonderes Angebot für Spieler, die bereit sind, in die Premium-Option zu investieren.

Was denkst du über diese Gelegenheit, Kingdom Come Deliverance 2 kostenlos auszuprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!