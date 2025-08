Persona 3 Reload fliegt aus Xbox Game Pass – Jetzt 20% Rabatt sichern

Microsoft wird in den kommenden zwei Wochen eines der besten Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernen. Wenn du ein RPG-Fan bist, dann wirst du es wahrscheinlich bedauern, dass es sich bei dem Spiel um Persona 3 Reload handelt, ein Remake des beliebten PS2-Spiels Persona 3 aus dem Jahr 2006. Dieses Spiel wurde erst letztes Jahr in den Xbox Game Pass aufgenommen und hat mit einer beeindruckenden Bewertung von 89 Punkten auf Metacritic die Herzen vieler Spieler erobert.

Was macht Persona 3 Reload so besonders?

Warum ist Persona 3 Reload bei Gamern so beliebt? Als Spieler schlüpfst du in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal gezogen wird, als er die „versteckte“ Stunde zwischen einem Tag und dem nächsten betritt. Du erweckst eine unglaubliche Kraft, enthüllst die Geheimnisse der Dunklen Stunde und kämpfst für deine Freunde. Die fesselnde Story und die tiefgründigen Charaktere machen dieses Spiel zu einem unverzichtbaren Erlebnis für RPG-Liebhaber.

Doch die Zeit, das Spiel zu genießen, ist knapp. Allein die Hauptgeschichte zu durchspielen, dauert etwa 65 Stunden. Wenn du die Nebenquests und zusätzlichen Inhalte hinzufügst, kann die Spielzeit leicht auf 85 bis 100 Stunden ansteigen. Angesichts der bevorstehenden Entfernung des Spiels aus dem Xbox Game Pass haben nur wenige die Möglichkeit, das Spiel in der verbleibenden Zeit komplett zu erleben.

Das Beste aus den letzten Tagen mit dem Spiel herausholen

Welche Möglichkeiten hast du, bevor das Spiel entfernt wird? Wenn du das Spiel noch nicht durchgespielt hast, kannst du als Xbox Game Pass-Abonnent einen exklusiven Rabatt von 20 Prozent auf das Spiel nutzen, solange es noch in der Bibliothek verfügbar ist. Dieser Rabatt ist bis zum letzten Moment gültig, bevor das Spiel entfernt wird. Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, das Spiel zu kaufen, falls du es nicht mehr rechtzeitig beenden kannst.

Es gibt allerdings Hoffnung, dass Persona 3 Reload irgendwann in den Xbox Game Pass zurückkehren könnte, insbesondere im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Persona 6. Doch es gibt keine Garantie, dass dies bald geschieht, und du könntest eine Weile warten müssen.

Was bedeutet das für die Zukunft von Xbox Game Pass?

Welche Auswirkungen hat die Entfernung auf die Abonnenten? Diese Situation zeigt, dass selbst beliebte und hoch bewertete Spiele nicht dauerhaft im Xbox Game Pass bleiben. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und möglicherweise geplante Spiele rechtzeitig zu spielen oder zu erwerben. Die Dynamik des Abonnementdienstes bedeutet, dass Spiele kommen und gehen, was Flexibilität und schnelle Entscheidungen von dir erfordert.

Für die neuesten Nachrichten rund um den Xbox Game Pass, einschließlich Gerüchten und Angeboten, solltest du stets auf dem Laufenden bleiben. Was hältst du von der Entfernung von Persona 3 Reload aus dem Xbox Game Pass? Lass es uns in den Kommentaren wissen!