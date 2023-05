Paramount+: Noch mehr Hollywood für Zuhause – Die Streaming-Highlights im Überblick

Seit Dezember 2022 erweitert Paramount+ die deutsche Streaming-Landschaft durch ein umfassendes Angebot an Filmen, Serien und Shows. Zwischen all den Blockbustern und Originals verliert man allerdings schnell mal den Überblick, daher stellen wir euch in diesem Artikel einige Highlights aus dem Portfolio des US-amerikanischen VoD-Anbieters näher vor.

Solltet ihr noch kein Abo bei Paramount+ abgeschlossen haben, erklärt euch unsere Autorin Vera in diesem Beitrag, wo das umfangreiche Angebot gestreamt werden kann.

Da hinter dem Namen „Paramount“ eines der größten Filmstudios Hollywoods steht, finden sich selbstverständlich hauseigene Franchises wie Star Trek oder Transformers im Katalog wieder. Aber auch die zum Konzern gehörigen Marken wie Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon oder CBS sind mit Titeln vertreten.

Orientiert an Metacritic haben wir euch Serien und Filme herausgesucht, die überwiegend positiv rezipiert wurden. Wobei wir auch Titel aufgenommen haben, bei denen die Meinung zwischen Kritikerstimmen und Fanbase stark auseinandergehen kann. Der Fokus liegt zudem auf Paramount+ Originals und Exclusives sowie jüngeren Produktionen.

Serien-Highlights

Dexter (2006) & Dexter: New Blood (2021)

Dexter ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Drama-Elementen. Michael C. Hall verkörpert den titelgebenden Protagonisten Dexter Morgan, der ein Doppelleben als Forensiker und Serienmörder führt. Von 2006 bis 2013 wurden acht Staffeln veröffentlicht.

Wie bei vielen langlebigen Serien schwankt die Qualität und Rezeption der einzelnen Staffeln, wobei das Finale vielleicht eines der am kontroversesten diskutierten Serienenden darstellt. 2021 wurde die Serie um eine neunte Staffel mit dem Namen Dexter: New Blood ergänzt.

Der Reiz der Serie liegt in seiner ungewöhnlichen Perspektive, die gespickt mit schwarzem Humor dazu einlädt, Moralvorstellungen zu hinterfragen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Halo (2022)

Halo ordnet sich in die Genre Military und Science Fiction ein. Die Serie basiert (lose) auf der gleichnamigen Videospielreihe Halo und baut auf den etablierten Figuren des Master Chief (gespielt von Pablo Schreiber) und Cortana (Jen Taylor) vor dem Hintergrund der interstellaren Kolonialisierung im 26. Jahrhundert auf.

Fans der Spielereihe nahmen die Adaption aufgrund ihrer Abweichung vom Ausgangsstoff mit gemischten Gefühlen auf. Wer sich jedoch damit anfreunden kann, dass die Serie den „Halo“-Kosmos neu zusammensetzt und uminterpretiert, darf sich auf gut inszenierte Action und starke visuelle Effekte freuen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Star Trek: Strange New Worlds (2022)

Mit 22 Suchergebnissen – darunter Serien sowie Filmableger – ist „Star Trek“ das mit am stärksten vertretene Franchise bei Paramount+.

Das jüngste Original Star Trek: Strange New Worlds versteht sich als Spin-off zu Discovery und Prequel zu Raumschiff Enterprise. Die Serie folgt den Abenteuern der Crew der USS Enterprise unter Captain Pike (Anson Mount), Officer Spock (Ethan Peck) und Number One (Rebecca Romijn).

2024 geht die nächste Produktion mit Star Trek: Starfleet Academy an den Start! Mit der Ausstrahlung sollte jedoch nicht vor 2025 gerechnet werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Tulsa King (2022)

In der US-amerikanischen Fernsehserie Tulsa King spielt Sylvester Stallone in der Hauptrolle den New Yorker Mafioso Dwight Manfredi aka „General“. Nach Absitzen einer 25-jährigen Haftstrafe muss Dwight realisieren, dass sich die Zeiten geändert haben: Er wird nicht mehr gebraucht und sein Boss versetzt ihn ins provinzielle Tulsa im Bundeststaat Oklahoma. Doch der Großstadtgangster beginnt an diesem abgelegenen Ort, sein eigenes Imperium aufzubauen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Freundinnen und Freunde von Reality-TV können ab dem 18. Mai in der Show The Stallone Family den Action-Star auch von einer ganz neuen und privaten Seite kennenlernen.

Yellowjackets (2021)

Die Showtime-Produktion Yellowjackets kombiniert Elemente aus den Genre Drama, Thriller sowie Mystery und Horror. Die Handlung spaltet sich in zwei Zeitstränge: 1996 und 2021.

Nach einem Flugzeugabsturz müssen Spielerinnen einer High-School-Fußballmannschaft gemeinsam in der Wildnis überleben. Ihr Überlebenskampf soll ganze 19 Monate andauern und bringt die dunkelsten Seiten der Mädchen ans Tageslicht.

Parallel wird die Gegenwart der nun erwachsenen Frauen gezeigt, die mit Schrecken feststellen müssen, dass das, was in der Wildnis begann, sie wieder einholt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Weitere Show- und Serien-Kurztipps:

Arctic Warrior (2022/23)

Evil (2019)

Die Chemie des Todes (2023)

Mayor of Kingstown (2021)

Keeping Faith (2018)

Rabbit Hole (2023)

The Good Fight (2017)

The Man Who Fell To Earth (2022)

The Offer (2022)

Yellowstone (2018) sowie die Prequels 1883 (2021) und 1923 (2022)

Filmempfehlungen

Neben dem aktuellen Highlight Top Gun: Maverick (2022) können Fans von Actionfilmen und Tom Cruise vor Kinostart von Mission Impossible: Dead Reckoning über Paramount+ auch sämtliche Vorgänger bis Rouge Nation nachholen.

Ob Fallout auch in den Katalog wandern wird, ist zwar momentan noch unbekannt, aber höchstwahrscheinlich, da der Teil ebenfalls von Paramount Pictures vertrieben wird.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Apropos nachholen: Bevor Indiana Jones und der Ruf des Schicksals in den Lichtspielhäusern anläuft, kann hier die klassische Indy-Trilogie sowie die Fortsetzung Königreich des Kristallschädels nochmal nachgeschaut oder neu entdeckt werden.

Wer sich gerne gruselt, dem oder der seien A Quiet Place (2018), Smile (2022) und das Remake Hellraiser: Das Schloss zur Hölle (2022) ans (laut klopfende) Herz gelegt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Auch Film-Klassiker wie Pulp Fiction (1994), Der Pate (1972) oder Frühstück bei Tiffany (1961) – um nur einige zu nennen – sind zahlreich im Portfolio vertreten.

