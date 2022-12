Mission: Impossible 7 – Tom Cruise zeigt gefährlichsten Stunt der Filmgeschichte

Paramount Pictures hat vor kurzem einen Blick hinter die Kulissen des „größten Stunts der Filmgeschichte“ veröffentlicht, bei dem Tom Cruise für Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil 1 mit einem Motorrad von einer Klippe springt. Der lang erwartete Film wird am 13. Juli 2023 zu uns in die Kinos kommen.

Mission: Impossible 7 wird spektakulär

Das neulich veröffentlichte Behind-the-Scenes-Video beginnt mit einer beeindruckenden Overhead-Aufnahme, die über eine Klippe in Hellesylt, Norwegen, schwenkt. Eine lange Rampe schlängelt sich über den felsigen Rand und gibt den Blick frei auf einen tiefen Abgrund. „Dies ist bei weitem das Gefährlichste, was wir je versucht haben“, sagt Cruise im Voice-over.

Cruise fährt fort, den genauen Aufbau des Stunts zu beschreiben und zu erklären, dass dieses spezielle Szenario schon seit mehreren Jahren in Arbeit ist. Der Stunt ist komplex und beinhaltet eine Verfolgungsjagd mit dem Motorrad über eine Klippe, die dann in einem Sprung endet. All dies soll in einem der gefährlichsten und schönsten Gebiete der Welt geschehen.

Doch bevor es an den gefährlichen Stunt geht, muss erst dafür trainiert werden. Im Video wird gezeigt, wie der Stunt zustande kommt. Und es sieht so aus, als ob Cruise selbst die Zügel in der Hand hat, wenn es um die Stuntkoordination geht. Der Regisseur des Films, Christopher McQuarrie, merkte an, dass Cruise dafür verantwortlich war, die Experten zusammenzubringen, die für die Durchführung eines solch risikoreichen Stunts benötigt wurden.

Tom Cruise zeigt wie immer Hingabe zum Beruf

Im Video ist außerdem Cruises Hingabe an seine Stuntarbeit zu sehen. Vom Messen der Geschwindigkeit seines Motorrads nach Gehör bis hin zum Fliegen über Steinbrüche, die mit Pappe gefüllt sind, mit nichts anderem als einem Draht, der ihn in der Luft hält, wird deutlich, dass Cruises Hingabe mehr als nur Gerede ist. „Es geht nur um eines“, sagt Cruise, „um das Publikum“. Und das Publikum wird bald die Früchte der Arbeit der Filmcrew sehen können, denn der neue Film wird vier Jahre nach seiner ursprünglichen Ankündigung endlich in die Kinos kommen.

Cruise spielt natürlich wieder die Hauptrolle im neuen „Mission: Impossible“. Neben ihm spielen unter anderem auch Simon Pegg und Vanessa Kirby wieder mit. Die Dreharbeiten für den Film wurden nicht nur durch aufwendige Stuntarbeiten, sondern auch durch die COVID-19-Pandemie erschwert. Unten könnt ihr euch den neuen Behind-the-Scenes-Trailer ansehen:

