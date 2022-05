Tom Cruise begibt sich in Mission: Impossible 7 erneut in seine Paraderolle als Agent Ethan Hunt, um einmal mehr die Welt vor Superschurken zu retten. Der neue Actionthriller der Kultfilmreihe musste aufgrund der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschoben werden. Inzwischen bestätigt ein erster actionreicher Trailer nicht nur den neuen Starttermin, auch gibt es einen neuen Titel – mit einem Twist!

Mission: Impossible mit Ethan Hunt geht zu Ende

Mission: Impossible – Dead Reckoning kommt als Zweitteiler in die Kinos und beinhaltet sowohl den siebten als auch den finalen achten Teil der „Mission: Impossible“-Kultreihe. Richtig gehört, nach dem 8. Film ist Schluss! Tom Cruise verabschiedet sich von seiner legendären Rolle als Ethan Hunt von seinen Fans.

Doch zunächst einmal kommt Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1 am 13. Juli 2023 in die Kinos, weiter geht es mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 2 am 27. Juni 2024 als großes Finale der M:I-Kultfilmreihe. Ob es nach der Ära Tom Cruise weitere Produktionen der beliebten Reihe geben wird, steht noch aus.

Erster Trailer zu M:I 7 und neuen spektakulären Action-Stunts

Hollywoodstar Tom Cruise ist bekannt dafür, dass er in all seinen vielen Filmen die Stunts selbst macht und mit seinen halsbrecherischen und lebensgefährlichen Aktionen für Furore sorgt. Dabei geht der Schauspieler bei jeder neuen Produktion einen Schritt weiter – immer nach dem Motto: Höher, weiter und noch gefährlicher!

Nachdem Cruise in den bisherigen Filmen schon an der Außenwand eines Wolkenkratzers mit seinen bloßen Händen kletterte oder einen Halo-Sprung aus einem fliegenden Flugzeug wagte, scheint es kaum Grenzen für weitere spektakuläre Stunts zu geben.

Im neuen Film legt Tom Cruise wieder einen drauf und springt mit dem Motorrad über eine Klippe in die Tiefe. Auch eine Verfolgungsjagd auf dem Dach eines fahrenden Zuges (samt Tunneln) können wir im ersten Trailer miterleben, eine Anspielung auf eine ähnliche Szene im ersten „Mission: Impossible“-Film.

Erste Besetzung zu Mission: Impossible 7 steht fest

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Tom Cruise als Ethan Hunt und seinem Team mit Ving Rhames als Luther Stickell, Simon Pegg als Benji Dunn und Rebecca Ferguson als Ilsa Faust. Zu den Neuzugängen gehören diesmal Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Henry Czerny, Frederick Schmidt und Pom Klementieff. Als mächtiger Gegenspieler ist Esai Morales angekündigt.

Über die Handlung wird aber weiterhin nicht viel verraten. Fest steht, dass vor dem Abspann des Films mit einem mächtigen Cliffhanger zu rechnen ist…