Nach Netflix-Aus: Findet Star Trek: Discovery eine neue Heimat in Deutschland?

Eigentlich haben sich Fans der Serie Star Trek: Discovery auf die angekündigte 4. Staffel gefreut, die am 19. November auf Netflix an den Start gehen sollte – zeitgleich zur US-Premiere bei CBS. Doch das böse Erwachen erfolgte mitten in der Nacht: Netflix nimmt mit sofortiger Wirkung die komplette Serie aus dem Programm!

Nicht nur wird es vorerst keine Deutschlandpremiere der 4. Staffel auf Netflix geben. Zeitgleich sind auch ohne Vorwarnung alle früheren Staffeln mit sämtlichen Folgen aus dem Angebot des Streamingdienstes verschwunden. Das bringt eine Menge Fans vor allem gegen den Streamingdienst und den US-Sender ViacomCBS auf, letzterer hat hier wohl ziemlich kurzfristig die Entscheidung getroffen.

Netflix verliert nach Marvel auch Star Trek

Inzwischen steht fest: „Star Trek: Discovery“ bleibt den deutschen Fans erhalten, jedoch anderes als gedacht: Der US-Sender CBS, Heimat des „Star Trek“-Franchises, plant seinen derzeit nur in den USA erhältlichen Streamingdienst Paramount+ (vormals CBS All Access) auch weltweit zu vertreiben und damit Netflix, Disney+ und Co. Konkurrenz zu machen.

Für Netflix dürfte die Entscheidung von CBS eine Art Dejavu hervorgerufen haben, woraufhin das kommentarlose (gezwungenerweise) Entfernen der kompletten Serie verständlich ist. Vor einigen Jahren ordnete das zu Disney gehörige Marvel Studio an, sämtliche MCU-Serien vom Streamingdienst Netflix einzustellen, um dem kurze Zeit später eingeführten neuen Streamingdienst Disney+ keine Konkurrenz zu machen. Im Gegensatz zu Star Trek durfte Netflix die Marvel-Serien aber behalten, da sie sie selbst produziert hatten. Nur neue Folgen/Staffel durfte es nicht mehr geben.

Sky/Paramount+ wird neue deutsche Heimat von Star Trek

In Deutschland und dem Rest von Europa wird Paramount+ jedoch erst Anfang 2022 erhältlich sein – und zwar in Kooperation mit Sky. Damit müssen sich Fans auf nächstes Jahr warten, bis Staffel 4 von „Star Trek Discovery“ und hoffentlich auch alle früheren Staffeln auf Sky/Paramount+ zur Verfügung stehen.

Ein ähnliches Schicksal ereilt auch die Serie Star Trek: Prodigy sowie das kommende Spin-off Star Trek: Strange New Worlds, die ebenso künftig nur noch exklusiv auf Sky/Paramount+ angeboten wird.

Star Trek: Discovery – Staffel 4: Erster Trailer kündigt neue Bedrohung der Galaxie an

Picard und Lower Decks bleiben bei Amazon… vorerst

Laut US-Medienberichten betreffen die Rechteänderungen von CBS die beiden weiteren Star Trek-Serien Picard und Lower Decks vorerst nicht. Amazon hatte sich die Rechte an beiden Serien für Deutschland und dem Rest von Europa für Prime Video sichern können, was soweit auch bleiben soll. Jedoch dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die beiden Serien auch zu Sky/Paramount+ wechseln werden.

Abzuwarten bleibt, wie lange die derzeit noch bei Netflix angebotenen Klassiker mit den drei Kinofilmen sowie die Serien-Klassiker „Raumschiff Enterprise“, „The Next Generation“ sowie „Raumschiff Voyager“ und „Deep Space Nine“ verfügbar sind.

Star Trek: Picard – Neuer Trailer zu Staffel 2 bestätigt Starttermin Anfang 2022