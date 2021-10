Im Rahmen der New York Comic-Con (NYCC) präsentieren Paramount und CBS einen neuen Trailer zur 4. Staffel Star Trek: Disvovery. Darüber hinaus wurde auch endlich der Starttermin der neuen Folgen um Captain Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) und die Abenteuer der USS Discovery enthüllt.

Wann geht die 4. Staffel „Star Trek: Disvovery“ an den Start? Die 4. Staffel von „Star Trek: Disvovery“ geht am 18. November in den USA bei Paramount+ an den Start. In Deutschland sind die neuen Folgen ab dem 19. November 2021 exklusiv bei Netflix zu sehen. Damit bekommen Fans der Serie nur wenige Monate nach dem Finale der 3. Staffel im Frühjahr die neuen Folgen zu Gesicht.

Star Trek: Discovery – Staffel 4: Erster Trailer kündigt neue Bedrohung der Galaxie an

Trailer zu Star Trek: Disvovery Staffel 4

Im April wurde bereits ein erster Trailer zur 4. Staffel „Star Trek: Disvovery“ veröffentlicht, der eine dunkle Bedrohung für die Galaxie ankündigt, der sich die Crew der Discovery stellen muss. Mit den verheißungsvollen Worten „We are not in this alone!“ zeigen die ersten Szenen der neuen Staffel die Crew der U.S.S. Discovery, angeführt von Captain Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) in neuer Uniform, auf dem Weg zu einer gefährlichen Mission.

Jetzt legt der neue actionreiche Trailer nach und enthüllt in vielen epischen Bildern, dass die neue Bedrohung eine gewaltige Herausforderung für Captain Burnham und ihre Crew darstellt – mit gravierenden Folgen für die gesamte Galaxie.

Erste Story-Details: Das dürfen wir von Staffel 4 erwarten

Wie geht es in Star Trek: Discovery weiter? Nach den dramatischen Ereignissen der letzten Staffel, als die Discovery einen mächtigen Zeitsprung in die Zukunft macht, kündigt sich zu Beginn der 4. Staffel eine neue und übermächtige Bedrohung für die Galaxis an – wie sie die Crew der U.S.S. Discovery noch nie begegnet ist: Eine gigantische und unberechenbare Gravitations-Anomalie, die fünf Lichtjahre durchmisst und dem Trailer nach ohne Muster und sich scheinbar sprunghaft durch die Galaxie bewegt.

Nachdem die Discovery selbst eine solche Begegnung nur knapp überstanden hatte, steht für die Föderation fest, dass man sich nur gemeinsam mit den Nicht-Föderation-Mitgliedern der neuen Bedrohung entgegenstellen kann, um die gesamte Galaxie mit ihren Planeten und Bewohnern zu retten.

Zudem wurde bereits ein Wiedersehen mit den neuen Crew-Mitgliedern Book (David Ajala) und seiner Katze Grudge sowie Adira (Blu del Barrio) aus der 3. Staffel bestätigt. Auch scheint der Schützling des Vulkaniers Saru (Doug Jones) wieder mit dabei zu sein. Viel mehr wird bislang noch nicht zu den neuen Folgen verraten.

Neben „Discovery“ kündigt Paramount+ viele weitere neuen Serien und Staffel aus dem Star Trek-Franchise an: So kommt demnächst die 2. Staffel Star Trek: Picard mit Patrick Stewart auf Amazon Prime Video, wo bereits die 2. Staffel der animierten Comedyserie Star Trek: Lower Decks läuft. Zudem ist mit Star Trek: Strange New Worlds ein Spin-off zu „Discovery“ in Arbeit neben einer ersten animierte Jugendserie Star Trek: Prodigy.