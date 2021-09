Paramount und CBS hatten im Rahmen des Star Trek Day 2021 zum 55. Jubiläum der Originalserie eine Fülle an Neuigkeiten und Highlights zu den kommenden „Star Trek“-Serien im Gepäck. So wurden etwa Updates zu den aktuellen Produktionen geliefert, wie die 4. Staffel von Star Trek: Discovery, die neue Staffel Star Trek: Picard, der jüngste Neuzugang Star Trek: Strange New Worlds sowie den Start der animierten Serie Star Trek: Prodigy.

Picard: Trailer kündigt neues Unheil mit Q an

Den Anfang machte „Star Trek: Picard“ mit einem neuen Trailer zur 2. Staffel mit Jean-Luc Picard. Bereits der letzte Trailer versprach mit den unheilvollen Worten „Time has been broken!“ ein Wiedersehen mit dem legendären Gegenspieler Q (John de Lancie) der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“. Jetzt wurde auch das erneute Auftauchen der Borg-Queen (Annie Wersching) bestätigt.

Star Trek: Picard – Staffel 2 kommt im Februar 2022

Der neue Trailer enthüllt gleichzeitig einen ersten Hinweis auf das Startdatum der 2. Staffel: Februar 2022. Welchen Tag man sich genau im Kalender vermerken darf, bleiben die Macher den Fans gegenüber weiterhin schuldig.

Dafür wurde schon jetzt (wenig überraschend) eine 3. Staffel der Serie bestätigt – alsbald dürfte Picards Rückkehr ins Franchise also noch nicht beendet sein. Doch zunächst dürfen wir uns auf eine Fortsetzung der ersten Staffel freuen.

Star Trek: Picard mit Patrick Stewart liefert Ausblick auf Staffel 2 und wieviele Staffeln geplant sind

Star Trek Picard: So geht es in der 2. Staffel weiter

Serien-Macher Akiva Goldsman lieferte bereits im Vorfeld einen kurzen Ausblick auf die Story der 2. Staffel. Demnach knüpft die Staffel direkt an die dramatischen Ereignisse der ersten Staffel an, die direkten Einfluss auf das Schicksal von Jean-Luc Picard haben wird.

So wird mit dem Auftauchen von Q das perfide Spiel um die Zukunft der Menschheit aus der Kultserie fortgesetzt. Mit einem Fingerschnipp verändert Q den Lauf der Geschichte und Picard findet sich in einer alternativen Zeitlinie wieder. Gemeinsam mit seiner Crew begibt er sich auf eine Zeitreise um die Zukunft zu retten.

„In der zweiten Staffel werden erschreckende Ereignisse vorhergesagt. Ich bin so aufgeregt, weil es die erste Staffel dauerte, dies alles vorzubereiten. Wir werden nicht den gleichen Bereich wie in den ersten Folgen abdecken. Es wird außergewöhnlich sein. Ich freue mich sehr darauf. Natürlich kann ich überhaupt nicht ins Detail gehen“, versprach unlängst Picard-Darsteller Patrick Stewart.

Zur Freude der Fans sind in Staffel 2 neben der Rückkehr von Q aus der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“ auch die beliebten Charaktere Data (Brent Spiner), Counselor Troi (Marina Sirtis) und Commander Riker (Jonathan Frakes) wieder mit von der Partie. Michelle Hurd (Raffi Musiker), Santiago Cabrera (Cristóbal Rios) und Evan Evagora (Elnor) aus der ersten Staffel sind ebenso zurück.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Picard Staffel 2 sehen, die wie schon die 1. Staffel in Deutschland auf Prime Video Premiere feiern wird: