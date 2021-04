Im Rahmen des First Contact Day im Star Trek-Franchise, als vor 25 Jahren im Film „Star Trek: Der erste Kontakt“ der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“ der erste Kontakt zwischen Menschen und Vulkanier stattfand, kündigt Paramount und CBS eine Fülle an Neuigkeiten aus dem „Star Trek“-Universe an.

Fans der neuen Serie Star Trek: Discovery etwa dürfen sich auf einen ersten Trailer zur 4. Staffel freuen, die, wie nun bestätigt wird, noch in 2021 an den Start geht. Mit den verheißungsvollen Worten „We are not in this alone!“ zeigen die ersten Szenen der neuen Staffel die Crew der U.S.S. Discovery, angeführt von Captain Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) in neuer Uniform, auf dem Weg zu einer gefährlichen Mission.

"We are not in this alone."



Star Trek: Discovery season four, coming soon ✨ #StarTrekDiscovery #FirstContactDay pic.twitter.com/ZRoI2QRNqp — Star Trek (@StarTrek) April 5, 2021

Erste Story-Details zur Staffel 4

Wie geht es in Star Trek: Discovery weiter? Nach den dramatischen Ereignissen der letzten Staffel, als die Discovery einen mächtigen Zeitsprung in die Zukunft macht, kündigt sich zu Beginn der 4. Staffel eine neue und übermächtige Bedrohung für die Galaxis an – wie sie die Crew der U.S.S. Discovery noch nie begegnet ist: Eine gigantische und unberechenbare Gravitations-Anomalie, die fünf Lichtjahre durchmisst und dem Trailer nach ohne Muster und sich scheinbar sprunghaft durch die Galaxie bewegt.

Nachdem die Discovery selbst eine solche Begegnung nur knapp überstanden hatte, steht für die Föderation fest, dass man sich nur gemeinsam mit den Nicht-Föderation-Mitgliedern der neuen Bedrohung entgegenstellen kann, um die gesamte Galaxie mit ihren Planeten und Bewohnern zu retten.

Dem Trailer nach gibt es auch ein Wiedersehen mit den neuen Crew-Mitgliedern Book (David Ajala) und seiner Katze Grudge sowie Adira (Blu del Barrio) aus der 3. Staffel. Zudem scheint es, dass auch der Schützling des Vulkaniers Saru (Doug Jones) wieder mit dabei ist. Viel mehr wird bislang noch nicht zu den neuen Folgen verraten.

Michael Burnham mit Book in Star Trek: Discovery Staffel 3 © CBS

Wann kommt Staffel 4 von Star Trek: Discovery?

„Star Trek: Discovery“ geht noch in diesem Jahr auf Paramount+ in den USA und hierzulande auf Netflix weiter. Ein genauer Starttermin wird noch bekannt gegeben. Mit dem Erscheinen des ersten Trailers dürfte es aber wohl nicht allzu lange dauern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, falls ein konkreter Starttermin feststeht.