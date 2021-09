Star Trek: Strange New Worlds bestätigt Wiedersehen mit Pike, Spock und Uhura

Der US-Sender CBS hat sehr zur Freude vieler „Star Trek“-Fans die neue Serie Star Trek: Strange New Worlds mit Captain Pike und Mr. Spock als Spin-off zu Star Trek: Discovery bestätigt. Inzwischen nimmt die Produktion Form an und verspricht ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen der USS Enterprise.

Besetzung wichtiger Charaktere stellt sich im Video vor

Im Rahmen des „Star Trek Day 2021“ lieferten die Macher dann auch erstmals ein Update zur Produktion. Während Details zur Story noch weitgehend geheim blieben, gibt es Neuigkeiten zur Besetzung der neuen Serie. In einem Video werden die wichtigsten Charaktere und ihre Darsteller vorgestellt – und das hält ein paar Überraschungen bereit:

Worum geht es in der neuen „Star Trek“-Serie? „Strange New Worlds“ spielt auf der USS Enterprise unter der Führung von Captain Pike (Anson Mount) und somit noch vor Captain James T. Kirk aus der Kultserie. Ethan Peck als Spock und Rebecca Romijn als Number One sind auch wieder mit dabei, die bereits in der 2. Staffel von „Star Trek: Discovery“ zu sehen waren.

Zur weiteren Besetzung der Crew gehören:

Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

Jess Bush als Christine Chapel

Babs Olusanmokun als Dr. M’Benga

Christina Chong als La’an Noonien-Singh

(Ob hier eine Verwandtschaft mit dem Oberschurken Khan Noonien Singh besteht, wurde nicht verraten) Melissa Navia als Lt. Erica Ortegas

Bruce Horak als Andorianer Hemmer

Hinter der neuen Serie aus dem beliebten Franchise stehen die beiden „Star Trek“-Macher Akiva Goldsman und Alex Kurtzman, die neben Discovery und Picard die Idee zur neuen Serie hatten und sie gemeinsam mit Jenny Lumet entwickeln und produzieren werden.

„Star Trek: Strange New Worlds“ wird in den USA auf dem Streamingdienst Paramount+ Premiere feiern. Ein Starttermin steht aber noch nicht fest und dürfte nicht vor 2022 erfolgen. Für Deutschland steht noch kein Streamingdienst fest. Es bleibt also spannend, ob sich Netflix (Discovery) oder Prime Video (Picard) die Rechte sichern wird.