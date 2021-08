Die neue und animierte Serie Star Trek: Lower Decks wird auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video mit der zweiten Staffel fortgesetzt. Der viel gelobte Weltraumspaß von Rick & Morty-Autor und Showrunner Mike McMahan über eine Sternflotten-Crew, die in den unteren Decks der U.S.S Cerritos lebt und arbeitet, geht in die zweite Runde. Nachdem die erste Staffel Anfang des Jahres in Deutschland Premiere feierte, legt Amazon nur wenige Monate später mit der zweiten Staffel direkt nach der US-Premiere auf Paramount+ nach.

Wann geht die 2. Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ an den Start? Amazon Prime Video zeigt die 2. Staffel der „Star Trek“-Serie ab dem 13. August auf dem Streamingdienst.

Wie viele Episoden gibt es? Staffel 2 dürfte zehn Episoden umfassen, ebenso wie schon die 1. Staffel. Gezeigt werden die neuen Folgen ab dem 13. August mit wöchentlich einer neuen Folge.

Star Trek: Lower Decks von „Rick & Morty“-Macher

Worum geht es in Staffel 2 von „Lower Decks“? Die erste Comedy-Serie von „Rick & Morty“-Autor und Showrunner Mike McMahan im „Star Trek“-Franchise bricht erstmals mit der Tradition, den Captain eines Raumschiffs in den Mittelpunkt der Serie zu stellen. Vielmehr spielt die Handlung in den unteren Decks mit den „unbedeutenden und dennoch wichtigen Crewmitgliedern“, die all die Arbeit auf einem Raumschiff erledigen, die sonst keines Blickes gewürdigt werden – oft während das Schiff von einer Vielzahl von Anomalien erschüttert wird.

Nachdem die Crew der U.S.S. Cerritos im Jahr 2380 mit den jungen Ensigns, Beckett Mariner, Brad Boimler, Tendi und Rutherford, in Staffel 1 ihre ersten großen Abenteuer erleben durften, knüpft Staffel 2 direkt an die Ereignisse des Staffelfinales an. Ein zweiter Kontakt mit den Apergosianern steht an, als Mariner aus Versehen seltsame Energien freisetzt – mit ungeahnten Folgen.

Besetzung der 2. Staffel mit Gastdarsteller William Riker

In Staffel 2 gibt es ein Wiedersehen mit der Crew der U.S.S. Cerritos. Zur Besetzung zählen:

Tawny Newsome als Beckett Mariner

Jack Quaid als Brad Boimler

Noël Wells als D’Vana Tendi

Eugene Cordero als Sam Rutherford

Dawnn Lewis als Captain Carol Freeman

Jerry O’Connell als Commander Jack Ransom

Gillian Vigman als Dr. T’Ana

Darüber hinaus wurde ein Wiedersehen mit Jonathan Frakes bestätigt, der als animierte Form von Commander William Riker aus der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“ zu sehen sein wird. Auch weitere bekannte Charaktere aus dem Franchise werden mitspielen, wie Robert Duncan McNeill als Tom Paris aus „Star Trek: Voyager“ sowie Jeffrey Combs, der zuvor schon zahlreiche Charaktere im Franchise porträtierte und nun in „Lower Decks“ die Stimme des bösen Computers mimt.

Neue Trailer zu Star Trek: Lower Decks

Zum Auftakt der 2. Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ ist ein erster Trailer erschienen, der einen ersten Blick auf die neuen Folgen wirft:

Staffel 3 von Star Trek: Lower Decks

Wird es eine 3. Staffel von Lower Decks geben? Ja! Sehr zur Freude der Fans hat US-Sender CBS und Produktionsstudio des Star Trek-Franchise, die erfolgreiche animierte Comedy-Serie bereits frühzeitige eine Verlängerung um eine 3. Staffel bestätigt. Ein Release dürfte 2022 erfolgen.