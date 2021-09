Star Trek: Prodigy enthüllt Charakterposter mit Captain Janeway – alle Infos zum Start und Cast

Es könnte zudem sein, dass die Serie auch auf Nickelodeon läuft. Zudem dürfte sie auf Paramount+ ausgestrahlt werden, wenn der Dienst 2022 in Deutschland an den Start geht.

Noch ist nicht bekannt, wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird. Voraussichtlich auf Netflix oder Amazon Prime Video. In den USA startet die Serie auf Paramount+ am 28. Oktober 2021 .

"We've only just begun." The official #StarTrekProdigy teaser has arrived! ✨ #StarTrek pic.twitter.com/ZaMVEUjrb7

BELIEBTE NEWS

PS5 kaufen im September 2021: Otto und Co. – Wo kann ich die Konsole bestellen?

The Forest 2 Releasetermin: Wann erscheint Sons of the Forest?

Kofis Café öffnet bald in Animal Crossing: New Horizons

Diese 8 Gaming-Monitore erscheinen 2021 mit HDMI 2.1, 144 Hz und 4K

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

The Last of Us: Erste Bilder von Joel und Ellie aus der Serie aufgetaucht

One Piece: Netflix-Adaption des Anime-Hits findet wohl Regisseur für 1. Episode

Wann kommt Marvel’s Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings kostenlos auf Disney Plus?

Neue Spiele 2021: Games-Release für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch & PC

Kena: Bridge of Spirits – Physische Version angekündigt und mehr Details zum Foto-Modus