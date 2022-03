Dragon Ball-Fans in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland können sich freuen: Über 500 Folgen des legendären Franchises stoßen zum Programm von Sonys Streaming-Giganten hinzu. In Deutschland gibt es die Episoden aber leider noch nicht im Streaming-Programm und aktuell bleibt unklar, ob und wann sich das ändert.

Dragon Ball: Sonys Crunchyroll-Streamingservice bekommt das komplette Programm

Gute Neuigkeiten: „Dragon Ball“ gehört zu den erfolgreichsten Mangas und Animes überhaupt. Auf die erste Serie „Dragon Ball“ folgte „Dragon Ball Z“, danach kam GT und anschließend „Dragon Ball Super“. Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT sind jetzt auch auf Crunchyroll und nicht mehr nur auf Funimation verfügbar – jedenfalls in den USA, in Kanada, Neuseeland und Australien.

Crunchyroll gehört zu Sony und wie vor wenigen Wochen angekündigt wurde, kommen sämtliche Inhalte von Funimation auch zum Streamingservice hinzu. Das heißt, dass in vielen Ländern jetzt die absolute Überzahl an Anime-Filmen und -Serien an einem Ort vereint sind. Unter anderem jetzt auch die über 500 Folgen Dragon Ball.

Aber nicht bei uns: Die Sache hat leider einen dicken, fetten Haken, der mit Lizenzierungen und jeder Menge Geld zu tun hat. In Deutschland sind die „Dragon Ball“-Folgen nämlich immer noch nicht über Crunchyroll zu sehen, obwohl ihr den Service hier durchaus abonnieren könnt.

Aber die Lizenzen liegen aktuell wohl immer noch bei ProSieben (?), wie es aussieht, obwohl dort eigentlich nie zeitnah die aktuellen Folgen gelaufen sind. Ob und wenn ja, wann sich daran etwas ändert, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Im Netz häufen sich dementsprechend die enttäuschten Stimmen vieler Fans und Abonnent*innen, die gehofft hatten, auch hierzulande „Dragon Ball“ auf Crunchyroll streamen zu können. Es kursiert allerdings auch der Tipp, die Sprache umzustellen oder einen VPN zu nutzen, um die Einschränkungen zu umgehen. Solltet ihr das ausprobieren, bewegt ihr euch aber höchstwahrscheinlich in einer juristischen Grauzone.

Würdet ihr gern nochmal die komplette Dragon Ball-Saga sehen? Habt ihr einen Crunchyroll-Account? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.