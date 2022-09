Pokimane kehrt nach Pause zu Twitch zurück und hat eine wichtige Nachricht für ihre Fans

Pokimane gilt als eine der beliebtesten Streamerinnen auf Twitch. Sie streamt seit neun Jahren fast täglich auf der Streaming-Plattform und hat kürzlich eine einmonatige Pause eingelegt. Jetzt ist sie wieder zurück, doch nach ihrer Rückkehr hat sie eine überraschende Nachricht für ihre Fans mitgebracht, die sie in einem ehrlichen YouTube-Video mit ihrer Community teilt.

Die Wahrheit über das Streaming

In einem für sie nervenaufreibenden Video fasste Pokimane den Mut, mit ihren Fans über einige Veränderungen zu sprechen, die sie an ihrer Karriere vornehmen will. In dem Video beschrieb sie ihren Werdegang als Streamerin und erzählte, dass sie im Alter von 17 Jahren mit dem Streaming begonnen hat.

Sie bezeichnete darin das Twitch-Streaming als „Wettrennen“ und wie anstrengend es sein kann, jedem Trend hinterherzujagen. Neun Jahre sind seit ihrem Start vergangen und das ständige Streaming zollt nun seinen Tribut. Sie erklärte ihren Fans, wie sie sich mit diesem anhaltenden Druck fühlt:

„Ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, es gibt einen solchen Druck auf Streamer, jedem Trend zu folgen, aus den Zuschauerzahlen Kapital zu schlagen, länger zu streamen als der Typ neben ihnen oder der Typ, mit dem sie ähnliche Zuschauerzahlen teilen. Es ist einfach eine sehr wettbewerbsintensive Branche“, sagte sie. „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem es sich kreativ nicht mehr erfüllend anfühlt, da mitzumachen.“

Pokimane will weniger auf Twitch streamen

Für den einen oder anderen Fan klingt das sicherlich, als ob Poki ihre Streaming-Karriere vollends an den Nagel hängen will. Aber das ist zum Glück nicht der Fall. Die Streamerin will weiterhin bei Twitch bleiben, aber ihre Situation so anpassen, dass es ihr guttut.

Sie verkündete, dass sie sich nicht aus dem Streaming zurückziehen wird, sondern die Art ihrer Inhalte erweitert, indem sie mehr Lifestyle-Themen teilt und nur noch streamt, wenn sie Lust dazu hat. „Ich sehe euch, wenn ich euch sehe“, sagte sie in ihrem YouTube-Video und gibt ihren Fans damit wohl zu verstehen, dass regelmäßige Streams Geschichte sind.

Mehr Zeit für ihre wahren Interessen

Wie sie weiterführend erklärte, will sie mehr von dem posten, was sie interessiert, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Games. Sie erwähnte, dass ihre Fans mehr Lifestyle-Inhalte wie Vlogs, Fitnessbilder und Beauty-Videos auf Plattformen wie Twitter, Instagram und TikTok erwarten können.

Poki merkte außerdem an, dass sie ihre Zeit auf anderen Social-Media-Plattformen genießt. Auf TikTok kann sie sich beispielsweise mit einem überwiegend weiblichen Publikum über Interessen außerhalb des Streamings austauschen. „Ich habe das Gefühl, dass andere Plattformen jetzt ein bisschen besser zu meinem Lebensstil passen. Streaming und Gaming passen da schon rein, das muss nur nicht alles sein.“

Gegen Ende des Videos wurde sie mit Tränen in den Augen etwas sentimental: „Es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass ein Kapitel abgeschlossen wird, aber stattdessen öffnen sich wirklich nur neue Türen; ich trete in eine neue Phase und ein neues Kapitel meines Lebens ein.“

Hier ist das vollständige Video der Streamerin:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen