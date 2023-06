Star Trek: Strange New Worlds – Neue Trailer zum Start der 2. Staffel im Juni bei Paramount+

© CBS/Paramount – „Star Trek: Strange New Worlds“

Paramount bringt schon bald die beliebte Enterprise-Crew der ersten Stunde mit dem neuen Serienhit Star Trek: Strange New Worlds zurück. Zum Start der 2. Staffel beim Streamingdienst Paramount+ sind nun erste Trailer erschienen, die einen Blick auf die Geschehnisse der neuen Folgen werfen.

Wann kommt Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2 nach Deutschland? Der neue Streamingdienst zeigt die neuen Folgen von „Strange New Worlds“ zeitgleich zur US-Premiere ab 15. Juni 2023 bei Paramount+.

Erste Trailer und Clips zu Staffel 2

Ein neuer Preview-Clip zeigt, wie sich Lt. Commander Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) für ihre Regelverstöße aus der ersten Staffel vor Gericht verantworten muss.

Ob die Aussagen von Captain Pike (Anson Mount) und Mr. Spock (Ethan Peck) sowie den Rest der Crew der Enterprise ihr helfen werden, werden wir wohl erst in den neuen Folgen erfahren.

Bereits ein erstes Sneek-Peek-Clip hat gezeigt, wie sich Lt. Erica Ortegas (Melissa Navia) auf ihre erste Mission mit Captain Pike (Anson Mount), Lt. La’An Noonien-Singh (Christina Chong) und Dr. M’Benga (Babs Olosukomun) vorbereitet:

Worum geht es in Strange New Worlds?

Die gefeierte neue Serie „Strange New Worlds“ aus dem „Star Trek“-Universum liefert ein Wiedersehen mit Captain Pike (Anson Mount), Mr. Spock (Ethan Peck) und Number One (Rebecca Romijn) der USS Enterprise, die in der zweiten Staffel von Star Trek: Discovery ihren ersten Auftritt hatten und recht schnell zu Publikumslieblingen wurden.

Das Spin-off stellt ein Prequel zur Kultserie mit Captain James T. Kirk dar und erzählt von den ersten Abenteuern des legendären Raumschiffs USS Enterprise und deren Besatzung unter der Führung von Captain Pike, lange bevor Captain Kirk die Brücke übernahm.

In der Auftaktstaffel haben wir unsere Helden auf ihren Missionen im 23. Jahrhundert begleitet, wie sie neue Welten und Galaxien erkunden, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Besonders die stilistische Anlehnung an die Kultserie aus den 1960er-Jahren und deren Erzählweise begeisterte die Fans weltweit, so dass eine Verlängerung nicht wirklich überraschend kam.

Staffel 2 bestätigt Rückkehr von James T. Kirk!

Bereits in der ersten Staffel angedeutet, dürfen sich Fans in den neuen Folgen auf ein Wiedersehen mit einer der ikonischen Figuren aus dem „Star Trek“-Universum freuen, mit dem es vor Jahrzehnten angefangen hat: Der legendäre Enterprise-Captain James T. Kirk, der in der Kultserie von William Shatner dargestellt wurde.

Strange New Worlds – Episoden-Guide mit allen Terminen zu Staffel 2

Folge 1: The Broken Circle – läuft am 15. Juni 2023 bei Paramount+

Folge 2: Ad Astra Per Aspera – läuft am 22. Juni 2023 bei Paramount+

Folge 3: Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow – läuft am 29. Juni 2023 bei Paramount+

Folge 4: Among the Lotus Eaters – läuft am 6. Juli 2023 bei Paramount+

Folge 5: Charades – läuft am 13. Juli 2023 bei Paramount+

Folge 6: Lost in Translation – läuft am 20. Juli 2023 bei Paramount+

Folge 7: Those Old Scientists – läuft am 27. Juli 2023 bei Paramount+

Folge 8: Under the Cloak of War – läuft am 3. August 2023 bei Paramount+

Folge 9: Subspace Rhapsody – läuft am 10. August 2023 bei Paramount+

Folge 10: Hegemony – läuft am 17. August 2023 bei Paramount+

In Staffel 2 von „Strange New Worlds“ schlüpft „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley in die Rolle des jungen James T. Kirk, der noch am Anfang seiner Sternenflottenkarriere steht.

Während sich die Crew der USS Enterprise unter Captain Pike auf neue intergalaktischen Abenteuer in neue Welten macht, muss sich Neuzugang James T. Kirk zunächst noch beweisen, dass er das Zeug für eine unglaubliche Karriere bei der Sternenflotte hat.

In weiteren Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit:

Anson Mount als Captain Christopher Pike

Ethan Peck als Mr. Spock

Rebecca Romijn als Una

Babs Olusanmokun als Dr. M’Benga

Christina Chong als La’An Noonien Singh

Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

Jess Bush als Christine Chapel

Melissa Navia als Erica Ortegas

Zu den weiteren Neuzugängen der neuen Folgen gehört Carol Kane als neue Chef-Ingenieurin Pelia. Zudem soll es auch zu einer Rückkehr von Bruce Horak aus der ersten Staffel geben. Da sein Charakter jedoch den Serientod erleiden musste, dürfen wir gespannt sein, in welcher Figur der Darsteller diesmal zu sehen sein wird.

Fans dürfen sich bereits auf eine 3. Staffel von „Strange New Worlds“ freuen, die frühzeitig angekündigt und sich derweil in Produktion befindet. Ein Release-Termin dürfte frühestens 2024 erfolgen.