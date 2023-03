Paramount hat endlich das gut behütete Geheimnis gelüftet: So dürfen wir uns noch in diesem Sommer auf den Start der 2. Staffel der beliebten Serienneuheit Star Trek: Strange New Worlds freuen.

Los geht es bereits am 15. Juni 2023 auf dem Streamingdienst Paramount+, der inzwischen auch in Deutschland zur Verfügung steht und somit zeitgleich zur US-Premiere die frischen Folgen zeigen wird.

Darüber überraschen die Serienmacher die Fans mit der offiziellen Bestätigung einer 3. Staffel.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Worum geht es in Strange New Worlds?

Die gefeierte neue Serie „Strange New Worlds“ aus dem „Star Trek“-Universum ist seit letztes Jahr beim US-Streamer auch hierzulande zu sehen und liefert ein Wiedersehen mit Captain Pike (Anson Mount), Mr. Spock (Ethan Peck) und Number One (Rebecca Romijn) der USS Enterprise, die in der zweiten Staffel von Star Trek: Discovery ihren ersten Auftritt hatten und recht schnell zu Publikumslieblingen wurden.

Das Spin-off stellt ein Prequel zur Kultserie mit Captain James T. Kirk dar und erzählt von den ersten Abenteuern des legendären Raumschiffs USS Enterprise und deren Besatzung unter der Führung von Captain Pike, lange bevor Captain Kirk die Brücke übernahm.

So durften wir in den ersten 10 Episoden der Auftaktstaffel unsere Helden auf ihren Missionen im 23. Jahrhundert erleben, wie sie neue Welten und Galaxien erkunden, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Besonders die stilistische Anlehnung an die Kultserie aus den 1960er-Jahren und deren Erzählweise begeisterte die Fans weltweit, so dass eine Verlängerung nicht wirklich überraschend kam.

Was wir in Staffel 2 erwarten dürfen, liefert uns ein erstes Sneek Peak, in der sich Ortegas für ihre erste Mission vorbereitet. Ein erster richtiger Trailer wird hoffentlich bald folgen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erste Besetzung zu Staffel 2 mit James T. Kirk bestätigt

Derweil nimmt die Produktion der 2. Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ Form an. Nachdem bereits am Ende der ersten Staffel ein überraschender Cameo-Auftritt von James T. Kirk für Begeisterungstürme sorgte, dürfen wir uns auf ein erneutes Wiedersehen mit dem künftigen Enterprise-Captain freuen, der im Original von William Shatner dargestellt wurde.

Dazu wurde für Staffel 2 inzwischen „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley als junger James T. Kirk besetzt, der noch am Anfang seiner Sternenflottenkarriere steht. Zu den weiteren Neuzugängen zählt Carol Kane als neue Chef-Ingenieurin Pelia.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern rundet die Besetzung ab:

Anson Mount als Captain Christopher Pike

Ethan Peck als Mr. Spock

Rebecca Romijn als Una

Babs Olusanmokun als Dr. M’Benga

Christina Chong als La’An Noonien Singh

Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

Jess Bush als Christine Chapel

Melissa Navia als Erica Ortegas

Zudem haben die Serienmacher eine Rückkehr von Bruce Horak aus der ersten Staffel bestätigt. Da sein Charakter jedoch den Serientod erleiden musste, dürfen wir gespannt sein, in welcher Figur der Darsteller zurückkehren wird.