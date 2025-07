Neues Pokémon Go Event – Shiny Rookidee und Gramokles als Highlights im Juli 2025

Mit dem Start in den Juli 2025 stehen für dich in Pokémon Go einige aufregende Ereignisse an. Die Entwickler haben nach dem globalen Pokémon Go Fest keine Zeit verloren und direkt neue Events angekündigt. Ein neues Go-Pass-Event hat begonnen und an diesem Wochenende erwartet dich ein spannender Community Day Classic, der sich um Evoli dreht. Doch das ist erst der Anfang, denn im Juli finden gleich zwei Pokémon Go Ultra Unlock-Events statt. Das erste Event feiert die Hisui-Region und fügt Hisui-Zorua und Zoroark ins Spiel ein. Doch auch das zweite Event, Ultra Unlock: Steel and Scales, hat spannende Neuerungen zu bieten.

Ultra Unlock: Steel and Scales Event

Was erwartet dich im Steel and Scales Event? Vom 22. Juli bis zum 27. Juli 2025 findet das Ultra Unlock: Steel and Scales Event statt. Dieses Event bringt eine Vielzahl an neuen Pokémon-Debüts, Event-Boni und Möglichkeiten für dich mit. Besonders aufregend für Shiny-Jäger: Shiny Rookidee wird erstmals in Pokémon Go verfügbar sein. Rookidee wird eines der verstärkten Begegnungen während des Events sein, sodass du die Möglichkeit hast, dieses Pokémon in seiner schillernden Form zu fangen.

Zusätzlich zu Rookidee werden auch Shiny Corvisquire und Shiny Corviknight durch Evolution verfügbar sein. Doch Rookidee ist nicht das einzige Shiny-Highlight. Während des Events hast du auch erhöhte Chancen, Shiny Kindwurm und Shiny Tanhel in der Wildnis zu begegnen. Auch die Shiny-Chancen für Unown U in Raids werden erhöht sein.

Debüt von Gramokles, Duokles und Durengard

Wie kannst du Gramokles und seine Entwicklungen fangen? Am 22. Juli 2025 feiert Gramokles gemeinsam mit seinen Entwicklungen Duokles und Durengard sein Debüt in Pokémon Go. Während des Events wird Gramokles als Belohnung in der GO-Kampfliga verfügbar sein, beginnend ab Rang 6. Es wird in beiden Tracks erscheinen, jedoch häufiger im Premium-Track. Nach dem Event wird es ab Rang 16 in beiden Tracks verfügbar sein, ebenfalls mit einem Boost für den Premium-Track.

Für diejenigen, die nicht an der GO-Kampfliga teilnehmen möchten, wird Gramokles auch in Ein-Sterne-Raids vom 22. Juli bis zum 27. Juli 2025 während des Events auftauchen. Es wird jedoch nicht als eine der Begegnungen in der Wildnis gelistet, könnte aber als Belohnung für Feldforschungen während des Events verfügbar sein. Um Duokles und Durengard in Pokémon Go zu erhalten, benötigst du Gramokles-Bonbons, um es zu entwickeln. Für die erste Entwicklung benötigst du 25 Bonbons und für die zweite 100 Bonbons.

Freust du dich auf die Einführung von Shiny Rookidee in Pokémon Go? Und was hältst du vom Debüt von Gramokles? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!