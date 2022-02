Noch vor kurzem war der erfolgreiche Streamer MontanaBlack noch heftig in der Kritik wegen der Motive seiner NFTs (non-fungible Tokens) und deren Verkauf. Ihm wurde in diesem Zusammenhang sogar Betrug vorgeworfen. Seither muss einiges passiert sein, denn nun gibt der kritikerprobte Streamer bekannt, dass er nicht mehr im Internet zu sehen sein wird.

Ein Abschied auf unbestimmte Zeit

Nur ein Tweet sorgt nach ein paar Tagen der Stille für minimale Aufklärung. „MontanaBlack“ zieht sich vorerst aus dem Internet zurück. Der Grund ist so einfach wie traurig: Es gehe ihm körperlich und mental nicht gut und es sei einiges passiert, was seine Zuschauer nicht mitbekommen haben und vermutlich auch nicht sollen. All das brauche seine Zeit, um verarbeitet zu werden, damit er irgendwann wieder „der Alte“ sein kann. Wann Monte wieder live zu sehen sein wird, wisse er selbst noch nicht.

Melde mich auch mal.

Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen,körperlich und mental.

Es sind einige Sachen passiert, außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen um wieder der alte zu werden. Wann oder wie weiß ich grade selber noch nicht.

— GetOnMyLvL (@MontanaBlack) February 19, 2022

Die Reaktionen der Twitch-Kollegen fallen durchweg positiv aus: Jeder, dem es möglich ist unter dem Tweet zu antworten, wünscht ihm alles Gute, viel Kraft und eine gute Besserung. Aus gegebenem Anlass meldet sich auch Youtuber und Streamer Unge zu Wort: Neben den gewohnten Twitch-Streams wird auch der Podcast ausfallen, den Monte regelmäßig zusammen mit Unge aufgenommen hat.

„Alles Gute Monte, deshalb aktuell auch kein Podcast bis es wieder besser ist.“

In einem nachfolgendem Tweet stellt Monte klar, dass er sich auf keinen Fall ganz zurückziehen werde. Er brauche nur Zeit für sich und mache sich damit keinen Druck. Aufgrund einer Vollnarkose, um sich die Zähne machen zu lassen, sei er körperlich noch angeschlagen. Außerdem erwähnt er, dass es sowohl seinen Großeltern, als auch seinem Hund Kylo gut ginge.

Erste freiwillige Pause während der gesamten Karriere

So eine Ankündigung gab es bisher noch nie von dem skandalreichen Streamer. Montes regelmäßige Streams und die Tatsache, dass er seine Zuschauer an einem großen Teil seines Lebens hat teilhaben lassen, sind vermutlich ein Teil seines Erfolgsrezeptes. Was auch immer ihn zu diesem Schritt bewegt hat, scheint sein Leben geradezu aus den Fugen gehoben zu haben.

Bisher waren die Pausen vor allem verschiedenen Aktionen im Stream zu verdanken, die nicht mit den Richtlinien der Plattform zu vereinbaren waren. Was genau heißt das? Letztlich waren es oft unbedachte Aussagen, Beleidigungen oder Gesten, welche zu einem Twitch-Bann führten. Viele werden sich in diesem Zusammenhang an den einmonatigen Bann nach Montes Urlaub auf Malta erinnern. Oft wird auch noch auf Montes Vergleich von Frauen mit Hunden eingegangen – wenn auch vielleicht nur noch scherzhaft in Memes.

So wie man ihn kennt, wird Monte bestimmt für mehr Klarheit über seine Situation sorgen, sobald er sich von den Strapazen erholt hat.