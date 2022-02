Der extrem erfolgreiche Twitch-Streamer MontanaBlack macht momentan viel Geld mit NFTs (non-fungible Tokens). Gleichzeitig handelt er sich dabei aber auch extrem viel Ärger ein, weil er erst ein Hakenkreuz-NFT und anschließend einen offenbar betrügerischen NFT-Scam über Gewinnspiele beworben hat.

MontanaBlack wird Betrug im Zusammenhang mit NFTs vorgeworfen

Der überaus erfolgreiche wie umstrittene Twitch-Star MontanaBlack profitiert aktuell massiv vom NFT-Hype. Unter anderem, in dem er die digitalen Tokens verhältnismäßig günstig einkauft, um sie nach einer deutlichen Wertsteigerung für sehr viel mehr Geld wieder zu verkaufen – stets auf Kosten einer Person, die am Ende auf den Kosten sitzen bleibt.

MontanaBlack verkauft NFT mit sattem Gewinn

Was bisher geschah: Vor Kurzem hat sich der Streamer schon einen waschechten Skandal geleistet, weil er auf seinem Twitter-Kanal ein NFT-Giveaway beworben hatte. Was an sich schon genug Kritik auf sich ziehen könnte, wurde hier noch massiv dadurch verschärft, dass auf dem zugehörigen Bild ein Hakenkreuz zu sehen war.

Geil Monte, hab über Bock nen Affe mit Hakenkreuz Armbinde zu gewinnen. — TANZVERBOT (@TANZVERBOTcf) January 18, 2022

Das Bild auf dem Twitter-Account wurde zwar gelöscht, aber seine Rechtfertigung und das ganze Chaos drumherum werfen gar kein gutes Licht auf MontanaBlack. Vor allem, weil dem sowieso schon seit einigen Jahren eine gewisse Nähe zu Rechtsextremen nachgesagt wird.

MontanaBlack bewirbt offenbar Betrug: Als ob das allein nicht schon schlimm genug wäre, hat sich der Twitch-Streamer kürzlich mit einem weiteren NFT-Giveaway ins eigene Bein geschossen. Der Veranstalter der beworbenen Aktion namens „Squiggles“ soll für Betrugsversuche bekannt sein und sich bereits mehrfach mit ergaunertem Geld aus dem Staub gemacht haben.

Sauber @MontanaBlack das du Werbung für Scam gemacht hast. Aber alles gut, du hast ja Ahnung davon und machst ja nur seriöse Placements.



Wiederschaun und reingehaun 👋🏽 pic.twitter.com/VUAqhevtCB — AlphaKevin (@AlphaKevin112) February 11, 2022

Das weiß mittlerweile auch MontanaBlack. Aber er bekleckert sich weiterhin nicht mit Ruhm, im Gegenteil. Stattdessen hat er offenbar ein entsprechendes Statement wieder gelöscht, in dem er quasi eingesteht, dass es sich bei der von ihm beworbenen Veranstaltung um Betrug handelt. Es sieht mittlerweile ganz danach aus, als wolle der Streamer die Spuren seines Fehlers verwischen.

Es hagelt Kritik: Als Ergebnis dieser ganzen dubiosen Angelegenheit steht MontanaBlack jetzt natürlich massiv in der Kritik. Selbst viele seiner sonst treu ergebenen Fans äußern sich erbost über den mutmaßlichen Betrugsversuch, die offensichtliche Geldgier sowie fehlende Sorgfalt im Voraus und natürlich auch den anschließenden Umgang damit. Es gibt sogar Twitter-User, die erklären, MontanaBlack bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht anschwärzen zu wollen.

MontanaBlack will keine NFT-Giveaways mehr bewerben

Der Twitch-Star selbst erklärt nun in einem lapidaren Twitter-Statement, er wolle in Zukunft die Finger von NFT-Giveaways lassen. Es sei einfach zu schwierig, herauszufinden, bei welchen es sich nun um Scams (also Betrugsversuchen) handelt, und bei welchen nicht.

Letzter Post zum Nft Thema

Habe grade lange mit dem Ehrenbruder @StaiyLIVE Telefoniert.

Werde erstmal die Finger von Nft Giveawys lassen , da man sich nicht wirklich sicher sein kann, was Scam ist oder nicht (Beste Bespiel Squiqqles) 1/2 — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) February 13, 2022

nachdem ein Project wie Squiqqles nach Aktuellem stand als Scam entlarvt wurden ist.

Kuss und danke — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) February 13, 2022

Kleiner persönlicher Tipp am Rande (lieb gemeint): NFTs sind generell Scams nach Pyramidenschema F und bauen einzig und allein darauf auf, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Falls ihr wissen wollt, was NFTs eigentlich sind, legen wir euch diesen PlayCentral-Artikel über Amouranths NFT-Aktionen ans Herz.