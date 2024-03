MontanaBlack zeigt in YouTube-Video seine neue Luxuslimousine, so teuer ist das Fahrzeug!

Es war mal wieder soweit: Der wohl bekannteste Streamer in Buxtehude hat sich ein neues Autos zugelegt, das mit reichlich viel Luxus daherkommt, gleichzeitig aber natürlich auch einen stolzen Preis hat.

In einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal von MontanaBlack hat der 36-Jährige seine neue Luxuskarre beim Händler abgeholt und dabei einige der zahlreichen Details gezeigt, mit denen sich das Fahrzeug auszeichnet.

Welches Auto hat sich MontanaBlack gekauft?

Aber welches Fahrzeug ist denn nun geworden? Monte hat sich ein Mercedes AMG S 63 S E Performance in der Day One Edition gegönnt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Ausführung des AMG S 63 S E Performance, eines Hochleistungsfahrzeugs von Mercedes-AMG, das sich durch eine Kombination aus luxuriösen Merkmalen und außergewöhnlicher Leistung aufzeichnet.

Die Day One Edition hebt sich dabei durch exklusive Designelemente und zusätzliche Ausstattungsmerkmale von der Standardversion ab. Der Mercedes AMG S 63 S E Performance selbst ist Teil der S-Klasse, die führ ihre Sitzposition in Bezug auf Komfot, Technologie und Leistung bekannt ist.

Als E Performance Modell verfügt der Wagen über einen Hybridantrieb, der einen leistungsstarken Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor kombiniert, um sowohl die Effizienz zu steigern als auch beeindruckende Fahrleistungen zu liefern. Typischerweise bieten E Performance Modelle von AMG verbesserte Beschleunigungswerte und eine höhere Systemleistung im Vergleich zu ihren rein verbrennungsmotorbetriebenen Pendants.

Während Monte in seinem neuen Auto sitzt, hebt er vor allem das 4D Surround-Soundsystem hervor, das ein ganz besonderes Sound-Erlebnis bieten soll, das man allerdings nur schwer in Worte fassen kann. Selbst bei geringer Lautstärke habe man laut dem Streamer das Gefühl, dass sich Bass im Rücken befindet.

Mitfahrer haben es in dem Mercedes übrigens ebenfalls sehr luxuriös und können während der Fahrt nicht nur äußerst gemütlich sitzen/liegen, sondern sogar Filme schauen. Für ein noch immersiveres Erlebnis befinden sich auf dem Rückbank sogar zwei Mercedes-eigene Kopfhörer, die via Bluetooth verbunden werden. So auf einer längeren Fahrt jeder seine gewünschten Filme oder Serien schauen, ohne dabei die anderen Mitfahrer zu stören.

Wie viel kostet der Mercedes?

Der Mercedes AMG S 63 S E Performance, den sich MontanaBlack gekauft hat, kostet in der Ausstattung, wie sie im Video zu sehen ist, satte 284.000 Euro und verfügt gleichzeitig über 800 PS.

Ihr seht also, hierbei handelt es sich um eine absolut besondere Luxuslimousine, die eine Kombination aus großzügigem Innenraum, hochwertiger Ausstattung, fortschrittlicher Technologie und leistungsstarker Motorisierung bietet, die typisch für diese Fahrzeugklasse ist.

Solltet ihr in Zukunft in Buxtehude also ein solches Fahrzeug durch die Gegend fahren sehen, wisst ihr, wer der Fahrer ist!

Was haltet ihr von dem neuen Auto von MontanaBlack? Schreibt eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrag in die Kommentare.

