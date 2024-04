Monte bricht Reaction ab: Frankfurt Street Tinder einfach next Level Hohlheit

YouTube ist schon lange nicht mehr das, was es einmal war. Die Zeiten ändern sich. Heute genießt es die YouTube-Zuschauerschaft, dass sie die Videos nicht mehr ganz alleine ansehen muss. Die sogenannten Reactions haben sich etabliert und sind mittlerweile ein gängiges Format auf der Plattform – und auch im gesamten deutschen Social-Media-Raum gehört es zum guten Ton, eine Reaction auf ein anderes Video zu veröffentlichen.

Viele Content Creator haben sogar eigene Kanäle, auf denen nur noch Reactions hochgeladen werden. Es gibt zum Beispiel Tryreact, wo nur Reactions von Trymacs laufen. Oder Richtiger Kevin, wo nur die Reaktionen auf andere Videos von MontanaBlack88 hochgeladen werden.

Monte muss Reaction abbrechen!

Im Normalfall läuft das so ab, dass sich die Creator die Videos dann von Anfang bis zum Ende ansehen, hier und da Pause drücken und ihren Senf dazu abgeben.

Und so ist es auch bei Marcel Eris alias Monte, der laut eigenen Aussagen die Spiegel-TV-Dokus als Premiumcontent bezeichnet. Die Reactions auf diese Spiegel-TV-Videos dürfen nicht auf YouTube monetarisiert werden, wenn ein Creator auf diese reagiert. Aber die Penny-Dokus zum Beispiel sind mittlerweile einfach legendär in Deutschland. Jeder hat sie gesehen und jeder hat darauf reagiert, was der gesamten Reichweite des Originalcontents stets zugute kommt. Eine Win-win-Situation für alle, weshalb Reactions eine gängige Praxis geworden sind.

Doch nicht alle Videos gelten für Monte als Premiumcontent. Das neuste Video, auf das er reagiert hat, war sogar schlecht respektive verstörend, dass er es vorzeitig abbrechen musste.

Die Rede ist von Street Tinder in Frankfurt, einem Video von Pumping mnky. Bereits im Videotitel entschuldigt sich der Creator für seinen neuen Inhalt und das will schon was heißen:

„FRANKFURT TINDER ES TUT MIR LEID ES WIRD IMMER SCHLIMMER“

Im Laufe des Videos sehen wir einige Protagonistin, die behauptet, sie hätte „ihren Exfreund mit meinem Bruder betrogen“ und an der Stelle zeigt sich Monte dann irgendwann nur noch gebrochen. Das war wohl zu viel des Guten?

„Ich beende das Video hier an der Stelle. Das ist einfach so unfassbar unintelligent und ich habe kein Bock mehr darauf. Nicht böse gemeint Pumping mnky, aber da hast du schon bessere Videos rausgehauen. Ich kann mir vorstellen, dass es immer schwieriger wird, da immer vernünftige und unterhaltende Leute zu mit reinzubekommen. Das Video sprießt vor Dummheit.“

Street Tinder in Frankfurt ist einfach next Level, aber nicht im positiven Sinne. Ihr könnt euch hier Montes Reaction auf das Video ansehen. Aber auf eigene Gefahr:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was haltet ihr von solchen Reactions? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns. Aber bitte sachlich bleiben. Nicht jeder kann etwas dafür, wenn die eine oder andere Gehirnzelle fehlt. Oftmals ist es den äußeren Umständen geschuldet.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!