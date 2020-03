Minecraft: So orientiert ihr euch mit dem Leitstein

Mit dem neuen Snapshot für das kommende große „Minecraft“-Update 1.16 wurde ein neuer Block vorgestellt, der für die Orientierungslosen unter euch eine wahre Bereicherung darstellen sollte. Denn der Leitstein (Englisch: Loadstone) hilft euch von nun an einen individuellen Wegpunkt zu setzen, um euch in der gesamten Minecraft-Welt besser zurechtfinden zu können.

Wie craftet man den Leitstein?

Um den neuen Block zu craften, benötigt ihr einen Netheritbarren und acht gemeißelte Steinziegel. Netheritbarren stellt ihr aus Netheritschrott und Goldbarren her. Eine genaue Anleitung, wie ihr mit dem neuen Material Netherit umgeht, lest ihr hier nach:

Minecraft: Was ist Netherit und wie stellt man es her?

Um den Leitstein aka Loadstone tatsächlich als Markierungspunkt nutzen zu können, benötigt ihr außerdem einen einfachen Kompass. Einen Kompass stellt ihr mit Redstone und vier Eisenbarren in der Werkbank her.

Wie funktioniert der Loadstone?

Platziert euren Leitstein an dem wünschten Ort in euer „Minecraft“-Welt. Denn obwohl der Leitstein mit dem Nether-Update ins Spiel findet, kann er in der gesamten Welt verwendet werden.

Klickt ihr nun mit eurem Kompass per Rechtsklick auf euren auserwählten Leitstein, erhaltet ihr einen sogenannten Leitstein-Kompass, der ab diesem Zeitpunkt immer genau in Richtung dieses Loadstone-Blocks zeigen wird und von da an mit einer Verzauberungstextur ausgestattet ist.

Normalerweise zeigt die Kompassnadel stets in Richtung eures Spawnpunkts, was eine sinnvolle Navigation an eigens gesetzt Punkte nahezu unmöglich machte. Bisher konnte man sich deshalb nur mit diversen Mods oder kleineren Cheats behelfen, die einen mehr oder weniger effiziente Wegpunkte setzen ließen. Mit dem Loadstone wird die Orientierung in „Minecraft“ nun erleichtert.

Wann die finale Version mit dem Nether-Update in dem Sandbox-Klassiker Einzug hält, ist noch nicht bekannt. Die Fülle an Snapshots und die kürzlich veröffentlichte Beta scheinen allerdings für einen nahenden Release zu sprechen.