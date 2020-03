Minecraft: Was ist Netherit und wie stellt man es her?

Das Update 1.16 für Minecraft wird so einiges im Nether des Sandboxspiels verändern. Unter anderem finden zahlreiche neue Blöcke und drei neue Biome in das beliebte Game. Ein neues Material sticht dabei ganz besonders hervor: Netherit (Englisch: Netherite). Was es mit dem neuen, superstarken Werkstoff auf sich hat, erklären wir euch hier!

Was ist Netherit?

Netherit kann mit dem Update 1.16 in „Minecraft“ gefunden werden und ist deshalb bereits in der Beta-Version des Patchs vorhanden. Wie der Name verrät, ist der Rohstoff dafür ausschließlich im Nether zu finden.

Damit findet ein gänzlich neues Material ins Spiel, das sogar härter und widerstandsfähiger als Diamant sein soll und ebenso zu den altbekannten Ausrüstungsgegenständen und Werkzeugen verarbeitet werden kann. Die folgenden Eigenschaften bringt Netherit mit sich:

Netherit-Gegenstände schweben in Lava

Netherit-Gegenstände können nicht brennen

Netherit-Gegenstände haben einen höheren Verzauberungswert als Diamant (aber nicht so hoch wie Gold)

Netherit-Werkzeuge arbeiten schneller und halten länger als Diamant

Netherit-Waffen verursachen mehr Schaden als Diamant

Netherit-Rüstungen haben einen höhere Widerstand und eine höhere Haltbarkeit als Diamanten

Netherit-Rüstungen geben dir Rückstoßwiderstand, sodass du kaum zurückgestoßen wirst, wenn du von Pfeilen und dergleichen getroffen wirst

Netheritblöcke können als Basis eines Leuchtfeuers und als Brennstoff eines Leuchtfeuer verwendet werden

Wie stellt man Netherit her?

Um die notwendigen Netheritbarren herzustellen, benötigt man zunächst Antiken Schutt, ein seltenes Erz, das nur im Nether gefunden werden kann. Antiker Schutt taucht nur in den Schichten 10 bis 20 mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Diamant auf und erscheint lediglich in völlig von Blöcken oder Lava umschlossenen Erzadern, kann also nicht frei an der Luft liegen. Abgebaut werden müssen die Blöcke mit einer Diamantspitzacke oder einer Netheritspitzhacke.

Anschließend muss der Antike Schutt in einem Ofen geschmolzen werden, um Netheritschrott zu erhalten. Um die für die Weiterverarbeitung notwendigen Netheritbarren zu erhalten, müssen 4 Netheritschrott-Teile nun gemeinsam mit 4 Goldbarren in einem Werkzeugtisch miteinander verbunden werden. Aus den daraus entstehenden Netheritbarren könnt ihr nun ganze Blöcke formen oder folgende Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Werkzeuge damit herstellen:

Netherithelm

Netheritharnisch

Netherithose

Netheritstiefel

Netheritschwert

Netheritspitzhacke

Netheritaxt

Netheritschaufel

Netherithacke

