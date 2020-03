Es geht offenbar mehr und mehr auf den Release des großen Nether-Updates zu, das für den Anfang dieses Jahres für das allseits beliebte Minecraft angekündigt wurde. Denn inzwischen steht die Beta zu Patch 1.14 für Xbox One, Windows 10 und Android zum offiziellen Anspielen bereit. Solltet ihr nicht wissen, wie man an der Beta teilnimmt, erklären wir euch in dieser Meldung wie das Ganze für die jeweiligen Plattformen funktioniert:

Minecraft: So spielt ihr die Beta des Nether-Updates 1.16

Möchtet ihr eher in Erfahrung bringen, was euch in der Nether-Beta an Neuerungen erwartet, informiert euch im folgenden Überblick.

Minecraft: Die Beta zum Nether-Update

Das Update 1.16 trägt den Namen Nether-Update auch deshalb, weil uns mit dem kommenden „Minecraft“-Patch vordergründig Änderungen im Nether erwarten. Durch die Beta erhalten wir bereits einen guten Einblick der kommenden Features, die zuvor nur in einzelnen Snapshots veröffentlicht worden sind.

Neues Material: Netherit

Minecraft: Neue Biome und Netherite: Snapshot offenbart Inhalte des Nether-Updates

Neue Biome

Zerrwald

© Microsoft/Mojang – Zerrwald

Karmesinwald

© Microsoft/Mojang – Karmesinwald

Seelensandtal

© Microsoft/Mojang – Seelensandtal

Neue Blöcke

Wirrholz

Karmesinholz

Basaltblöcke

Nether-Sprossen

Wirr-Sprossen

Karmesin-Sprossen

Wirr-Nezel

Karmesin-Nezel

Karmesin-Wurzeln

Wirrwurzeln

Wirrpilze

Karmesinpilze

Wirrwarzenblöcke

Pilzlichter

Zielblock

Neue Mobs

Piglins und Zombie-Piglins: Aggressiv

© Microsoft/Mojang – Piglins

Hoglins: Aggressiv

© Microsoft/Mojang – Piglins

Alle weiteren Details zur Beta könnt ihr in den offiziellen Patchnotes des Nether-Updates nachlesen. Wann das „Minecraft“-Update endgültig erscheint, ist bisher nicht bekannt. Der Release der Beta ist jedoch ein gutes Zeichen für eine nahende Veröffentlichung von Update 1.16.