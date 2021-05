Mass Effect 3: So könnt ihr Mordin Solus retten – Lösung (Guide)

In „Mass Effect 3“ gibt es immer wieder Momente, in denen Commander Shepard schwerwiegende Entscheidungen treffen muss, und je nachdem, welches Ergebnis diese Schlüsselmomente hervorgebracht haben, kann es immer wieder mal passieren, dass ein Charakter das Zeitliche segnet. Eine unschöne Sache, die natürlich nicht wenige Spieler*innen verhindern möchten.

So ist es zum Beispiel sehr wahrscheinlich, dass der salarianische Wissenschaftler Mordin Solus in Mass Effect 3 sein eigenes Leben opfert, um für die Fehler seiner Vergangenheit zu büßen und diese wieder zurechtzubiegen. Da Mordin aber für nicht wenige ein Fanliebling ist, ist der Wunsch, den Kameraden aus Mass Effect 2 zu retten, recht groß. Aber ist das überhaupt möglich?

In diesem Guide zu „Mass Effect 3“ verraten wir euch, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der Salarianer das Spiel überlebt und was ihr schlussendlich tun müsst, um das vorzeitige Ableben von Mordin zu verhindern.

Mordin Solus in „Mass Effect 3“ © BioWare

Mass Effect 3: So könnt ihr Mordin Solus‘ Leben retten – Guide (Lösung)

Normalerweise ist das Ableben eines Charakters in Mass Effect eine schlechte Sache, was unbedingt verhindert werden sollte, doch der Tod von Mordin bildet hier die Ausnahme. Schließlich will der Wissenschaftler die Genophage bezwingen und er ist der einzige, der dies bewerkstelligen kann. Ihn aufzuhalten und sein Überleben zu sichern, ist also ausnahmsweise die Tat eines Abtrünnigen.

Entsprechend müssen ein paar andere wirklich unschöne Entscheidungen getroffen werden und das bereits ab Mass Effect 1. Solltet ihr keinen Spielstand vom ersten und vom zweiten Teil der Reihe haben und auch die Legendary Edition steht euch nicht zur Verfügung, dann könnt ihr mit dem Genesis 2 DLC eine alternative Ausgangslage ganz nach euren Wünschen schaffen.

Folgend findet ihr eine Liste mit den Dingen, die Commander Shepard in „Mass Effect 1“ und in „Mass Effect 2“ getan haben muss, damit es überhaupt möglich ist, Mordins Leben zu retten.

Wrex ist in „Mass Effect 1“ gestorben und Wreav ist entsprechend zum Clanführer geworden. Alternativ kann Wrex auch erst in „Mass Effect 3“ sterben.

und ist entsprechend zum Clanführer geworden. Alternativ kann Wrex auch erst in „Mass Effect 3“ sterben. Ihr habt Mordins Loyalitätsmission in Mass Effect 2 abgeschlossen.

in Mass Effect 2 abgeschlossen. Ihr habt Maelons Daten am Ende von Mordins Loyalitätsmission zerstört. Dadurch wird Eva sterben.

Werdet ihr Mordin als Abtrünniger retten? © BioWare

Solltet ihr diese drei Punkte eingehalten haben, wird Mordin lange genug leben, um die Mission Priorität: Tuchanka mitzuerleben.

Doch nun müsst ihr vorsichtig sein, was ihr eurem Team vor dem Auftrag erzählt. Wollt ihr nämlich, dass Mordin überlebt, dürft ihr niemandem verraten, dass die Salarianer planen, das Genophagen-Heilmittel zu zerstören. Solltet ihr es dennoch tun, ist der Zug damit abgefahren und Mordin wird sich nicht mehr von Shepard überzeugen lassen.

Habt ihr das Ende der Mission schließlich erreicht, wird Mordin Shepard verraten, das Eva gestorben ist und er nun die Spitze des Mantels erreichen muss, um zu helfen. Habt ihr nun bei Abtrünnig einen Wert von mindestens 75%, könnt ihr dank einer neuen Gesprächsoption Mordin überzeugen, mit der Heilung der Genophage zu warten und damit sein Leben retten. Als Good Ending geht das aber nicht durch.