Mass Effect: Wie kann ich Wrex auf Virmire retten? – Alle 3 Optionen und Konsequenzen – Lösung

In Mass Effect Legendary Edition lernt ihr schon relativ früh im Spiel den ruppigen, aber sympathischen Kroganer Urdnot Wrex kennen. Finden könnt ihr ihn auf der Citadel, der euch dabei hilft, dem Untergrundverbrecher Fisk das Handwerk zu legen. Und doch merken wir spätestens auf dem Planeten Virmire, dass wir mit Wrex aneinander geraten können. Was sollen wir hier nur tun, um die ganze Situation zu entschärfen? Aber ist das überhaupt möglich?

All das möchten wir euch in unserer Hilfe näher bringen. In dieser Lösung erfahrt ihr alles, was ihr über den potenziellen Tod von Urdnot Wrex wissen müsst und wie ihr ihn davor bewahren könnt.

Mass Effect: Was muss ich über Kroganer wissen?

Denn so viel steht fest. Die Konfrontation mit Wrex hat es in sich und stellt uns einmal mehr vor eine Entscheidung, die wir nur ungern treffen möchten. Aber es hilft nichts! Was müssen wir also im Vorfeld wissen?

Hintergrund der Kroganer: Die Power-Maschine Urdnot Wrex ist ein Kroganer, die in der „Mass Effect“-Trilogie eine gefährdete Spezies darstellen.

Salarianer und Kroganer verstehen sich nicht aufgrund der Historie © BioWare

Kurz gesagt, haben die Salarianer eine sogenannte Genophage entwickelt. Mit der Genophage haben sie erreicht, dass sich die Kroganer nicht mehr fortpflanzen können – was schließlich zu einer starken Eindämmung der Population führte. Dies geschah aufgrund des aggressiven Wesens der Kroganer, die einst dabei waren, die Galaxis an sich zu reißen. Die Salarianer haben die Kroganer also vernichtend zurückgeschlagen, die sich seither niemals von dieser Gräueltat erholt haben. Die Genophage kommt einem Genozid gleich.

Nun wird auf Virmire augenscheinlich an einer Heilung geforscht, die die Kroganer von der Genophage befreien könnte. Da wird Wrex natürlich hellhörig und stellt sich gegen Shepard, da er eine Lösung für sein Volk wittert.

Doch ist der Oberschurke Saren der Kopf hinter dieser Forschungseinrichtung, der weniger plant, die Genophage aufzuhalten, und mehr, eine eigene Armee Kroganer aufzustellen, die sogesehen auch keine richtigen Kroganer sind. Es liegt also nahe, dass Saren keineswegs die Lösung des Kroganer-Problems darstellt. Aber Wrex glaubt es anfänglich.

Wrex retten, was muss ich dafür tun?

In jedem Fall wollen wir Urdnot Wrex retten, denn der Kopfgeldjäger zählt mit zu den beliebtesten Charakteren im „Mass Effect“-Universum. Wie gelingt es uns also, Wrex von seinem Vorhaben abzubringen?

Wrex stellt sich Commander Shepard in den Weg: was tun? © BioWare

Nach dem Gespräch mit Commander Kirrahe auf Virmire nähern wir uns ihm und das entscheidende Gespräch wird gestart. Hier kommt es zum entscheidenden Moment. Wenn wir versagen, müssen wir Wrex eigenhändig erschießen oder ihn erschießen lassen. Doch es gibt mehrere Optionen, die dazu führen, dass es nicht dazu kommt.

Wichtig: Wir können hier die Bronze-Trophäe „Charismatisch“ (Achievement) freischalten, wenn wir Wrex beschwichtigen können. Dafür müssen wir nämlich eine „ausweglose Situation meistern“.

Rüstung der Familie

Und um Wrex mehr Charisma entgegenzubringen, was schließlich den gewünschten Effekt hat, gibt es mehrere Wege.

Einer davon führt uns auf eine Jagd nach der Rüstung seiner Familie. Wenn wir mit Wrex vor Virmire auf der Normandy sprechen, gelangen wir irgendwann an einen Punkt, an dem er über sein Exil von der kroganischen Heimatwelt Tuchanka spricht.

© BioWare/PlayCentral.de

© BioWare/PlayCentral.de

Daraufhin gibt es eine Nebenaufgabe, die euch in den Argos Rho Cluster führt. Reist zum Phoenix System und landet auf dem Planeten Tuntau. Wrex muss bei der Mission nicht unbedingt dabei sein.

Sucht die unbekannte Basis, es ist eine verborgene Einrichtung auf der Karte. Ihr müsst diese Anlage betreten und alle Feinde ausschalten. Am Ende des Komplexes (Ende des 2. Flures) findet ihr die gesuchte Rüstung.

Sucht hier nach der Basis auf Tuntau © BioWare

Hier versteckt sich die Basis zwischen den Bergen © BioWare

Neue Dialog-Optionen dank Side-Quest

Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr schließlich drei Dialog-Optionen auf Virmire. Ihr könnt auswählen: „Das sind wir“ oder „Ansonsten würde ich es nicht tun“.

Diese Optionen halten ihn von seinem Vorhaben ab. Die dritte Option „Das steht nicht zur Debatte“ hat zur Folge, dass es weitergeht, als hättet ihr die Rüstung nie gefunden.

Schmeicheln oder Einschüchtern

Wenn ihr die Rüstung nicht gefunden habt, könnt ihr Wrex trotzdem dazu bringen, von seiner Idee abzulassen!

Ihr benötigt dann allerdings mindestens 8 Stufen in Schmeicheln oder Einschüchtern, um die jeweilige Dialog-Option freizuschalten. Dafür braucht ihr sehr viel Paragon- oder Renegade-Punkte. Heißt, ihr müsst bis dahin ein vorbildliches oder extrem abtrünniges Verhalten an den Tag gelegt haben.

So viele Punkte benötigt ihr für die Dialog-Option, alternativ in Einschüchtern © BioWare

Dann stehen schließlich die Optionen „Das ist nicht Ihr Volk!“ und „Sei nicht so naiv!“ zur Verfügung, was schließlich beides den gewünschten Effekt hat – also auch der Renegade-Zweig hält ihn davon ab (ganz wichtig).

Ungenügende Anzahl an Party-Mitgliedern

Davon ab gibt es noch einen Weg, um Wrex in „Mass Effect“ zu retten. Dieser ist zwar nicht ganz so bekannt, funktioniert aber trotzdem.

Wenn ihr lediglich vier Party-Mitglieder habt, wird Wrex die Entscheidung von Commander Shepard in jedem Fall akzeptieren.

Um das zu bewerkstelligen, dürft ihr Garrus auf der Citadel nicht rekrutieren und nicht Therum besuchen, bis ihr die Forschungseinrichtung auf Virmire gesprengt habt.

Um die Story-Missionen auf der Citadel abzuschließen, braucht ihr lediglich Barla Von um Hilfe beim Fisk-Problem bitten. Im Präsidium wartet er auf euch und empfiehlt, Wrex in der C-Sicherheit aufzusuchen. Wenn ihr Wrex gefunden habt, könnt ihr direkt zu Choras Nest gehen, ohne euch um Garrus zu kümmern.

Schließlich geht hier viel von der Story-Line rund um Garrus verloren, was nicht zu empfehlen ist. Allerdings ist es wie gesagt eine dritte, vollwertige Option, durch die Wrex am Leben bleibt.

Kroganer-Liebe: Herzlichen Glückwunsch! Wenn ihr diese Lösung befolgt habt, behaltet ihr Wrex im Team. Er wird es euch in jedem Fall danken, dass ihr ihn nicht umlegt. Welchen Pfad würdet ihr wählen und warum?

Wrex retten: Welche Konsequenzen gibt es?

Nun stellt sich abschließend die Frage, wieso wir Wrex überhaupt retten sollten. Abgesehen vom moralischen oder persönlichen Aspekt, müssen wir wissen, was das für Auswirkungen hat. Welche Konsequenzen hat unsere Entscheidung also, Wrex am Leben zu lassen?

Wrex in Mass Effect 2

Wenn wir Wrex nicht über den Haufen schießen, wird er in „Mass Effect 2“ der Anführer von Clan Urdnot auf Tuchanka. Heißt, dass er der oberste Anführer seines eigenen Clans wird, aus dem er entsprang. Wir sehen ihn also auf Tuchanka wieder. Auch wenn er sich uns nicht anschließt im zweiten Teil, so ist es doch eine Freude, dass er seinen weiteren Weg erfolgreich bestreitet im „Mass Effect“-Universum und die Kroganer wieder auf Kurs bringt.

Alternativ: Wenn wir Wrex über den Jordan geschickt haben, ist es übrigens Urdnot Wreav, der den Platz des Anführers einnimmt. Dramaturgisch ändert sich dadurch jedoch nicht allzu viel.

Wenn Wrex überlebt, kämpft er für euch in „Mass Effect 3“ © BioWare

Wrex in Mass Effect 3

In „Mass Effect 3“ sehen wir Wrex erneut wieder, wenn wir ihn gerettet haben. Nachdem er zum Urdnot-Anführer aufstieg, schließt er sich den Kampf gegen die Reaper an. Erwähnenswert ist hier, dass die militärische Stärke von Wrex größer ist als die von Wreav. Das ist schon mal ein guter Grund, wieso wir Wrex auf jeden Fall retten sollten.

Doch ihr müsst ihr vorsichtig sein. Wenn ihr der salarianischen Sabotage zustimmt, die die Heilung der Genophage verhindern möchten, stellt sich Wrex Commander Shepard in den Weg und die Militärstreitmacht fällt komplett weg! Dem solltet ihr also Einhalt gebieten.

Alternativ: Falls ihr Wrex habt sterben lassen, ist Wreav nach wie vor an der Spitze von Clan Urdnot. Bei Wreav müsst ihr allerdings keinen Angriff fürchten, wenn ihr ihm die gefälschte Genophagen-Heilung unterjubelt. Diese wird von ihm so akzeptiert.