Letzte Chance – Ninja Gaiden und Terra Invicta verlassen Game Pass im September 2025

Der Xbox Game Pass ist bekannt für seine abwechslungsreiche Bibliothek, die ständig aktualisiert wird. Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, während andere das Angebot verlassen. Am 30. September 2025 werden vier Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt, darunter die drei Teile der Ninja Gaiden-Serie und das Sci-Fi-Strategiespiel Terra Invicta. Es ist an der Zeit, diese Titel zu genießen, bevor sie nicht mehr verfügbar sind.

Die Ninja Gaiden Serie

Was macht die Ninja Gaiden Serie so besonders? Ninja Gaiden ist eine Actionspiel-Reihe von Tecmo, in der der Ninja Ryu Hayabusa als Protagonist im Mittelpunkt steht. Die Serie wurde ursprünglich in Japan als Ninja Ryukenden bekannt und ist berüchtigt für ihren hohen Schwierigkeitsgrad. Die Spiele sind besonders für ihr actionreiches Gameplay und die cineastische Erzählweise bekannt, die erstmals auf dem Nintendo Entertainment System (NES) eingeführt wurde.

Die Serie erlangte große Beliebtheit in den 1980er Jahren und wurde für ihre dichte Action-Plattform-Spielmechanik und eingängige Musik geschätzt. Die ursprünglichen Spiele des NES wurden später für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) aktualisiert. Die moderne Inkarnation, die 2004 für die Xbox veröffentlicht wurde, wurde von Team Ninja entwickelt.

Terra Invicta

Was erwartet dich in Terra Invicta? Terra Invicta ist ein Science-Fiction-Strategiespiel, das von Pavonis Interactive entwickelt wurde. Es versetzt dich in ein Szenario, in dem die Erde von Aliens bedroht wird. Du kontrollierst eine von sieben Fraktionen, jede mit einzigartigen Zielen und Strategien, um den Sieg zu erringen.

Das Spiel ist in zwei Hauptteile unterteilt: Einerseits die geopolitische Simulation auf der Erde, bei der du um Einfluss in den Nationen kämpfst, und andererseits die Ausbreitung der Menschheit ins Sonnensystem, um der Alien-Invasion entgegenzuwirken. Deine Entscheidungen in der geopolitischen Arena haben direkte Auswirkungen auf deine Expansion in den Weltraum.

Verfügbarkeit und Zukunft

Warum solltest du diese Spiele vor dem 30. September spielen? Wenn du den Xbox Game Pass nutzt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, diese Spiele noch einmal zu erleben. Die Ninja Gaiden-Spiele bieten eine herausfordernde Spielerfahrung, die sowohl nostalgisch als auch aufregend ist. Terra Invicta hingegen bietet eine tiefgehende strategische Herausforderung für Fans von Sci-Fi-Geschichten.

Nach dem 30. September werden diese Spiele nicht mehr über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Das bedeutet, dass du diese Titel entweder kaufen musst oder darauf hoffen kannst, dass sie in Zukunft wieder zum Game Pass zurückkehren.

Was denkst du über die Spiele, die den Xbox Game Pass verlassen? Hast du schon alle durchgespielt, oder wirst du sie vor dem Stichtag noch ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!