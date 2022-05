Seinen ersten glorreichen Auftritt hatte der N-1 Starfighter in Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung, wo er im Dienst der königlichen Sicherheitstruppe von Naboo im Einsatz war. Danach tauchte das Modell noch in zahlreichen anderen Werken rund um den Krieg der Sterne auf, zuletzt in der viel gelobten Disney Plus-Serie Das Buch von Boba Fett.

In der Show des titelgebenden Kopfgeldjägers war es der Mandalorianer Din Djarin, der einen N-1 Starfighter für seine Einsätze genutzt hat und genau diese Version des leichten Sternjägers ist es, die es besonders vielen Fans angetan hat. Entsprechend wenig überraschend ist, dass sich Lego dazu entschieden hat, das Raumschiff als Modell ins Sortiment mit aufzunehmen.

Der N-1 Starfighter des Mandalorianers als Lego-Modell

Große und kleine Fans der Serie und von Legos teilweise höchst detailgetreuen Modellen können den N-1 Starfighter ab dem 01. Juni 2022 im offiziellen Lego-Store und bei ausgesuchten Händlern bestellen.

Das Raumschiff kommt in 412 Teilen und richtet sich mit einer Altersempfehlung von 9+ Jahren vor allen Dingen an jüngere Entdecker*innen und Abenteurer*innen.

Damit diese auch ordentlich Spaß dabei haben, ihre ganz eigenen Geschichten auf dem Wüstenplaneten Tatooine zum Leben erwachen zu lassen, verfügt der Sternjäger ein Minifigur-Cockpit, einen Passagiersitz für Grogu, einen Frachtraum, einen Shooter mit Federmechanismus und viele realistische Details.

©Lego A/S.

Weil ein unbemannter Flieger im All jedoch herzlich wenig Sinn ergibt, liegen dem Set außerdem die zwei Lego-Minifiguren der Mandalorianer und Peli Motto bei sowie die Lego-Figuren Grogu, unter Fans weitgehend noch immer als Baby Yoda bekannt, und ein BD-Droide. So können sich die glücklichen Besitzer*innen dieses Sammlerstücks kreative Rollenspiele ausdenken und nachspielen.

Selbstverständlich liegt dem Set auch eine Schritt-für-Schritt-Bildanleitung bei, damit beim Aufbauen auch nichts schief läuft. Wer will, kann aber natürlich auch die Lego Building Instructions App nutzen, in welcher intuitiv bedienbare Funktionen angeboten werden, wie zum Beispiel das Vergrößern und Drehen einer digitalen Modellansicht.

©Lego A/S.

Der N-1 Starfighter des Mandalorianers : Detailverliebtes Bauspielzeug, mit dem sich spannende Geschichten aus „Star Wars: Das Buch von Boba Fett“ nachstellen lassen

: Detailverliebtes Bauspielzeug, mit dem sich spannende Geschichten aus „Star Wars: Das Buch von Boba Fett“ nachstellen lassen 4 Star-Wars-Charaktere : Der Mandalorianer (Din Djarin) mit Dunkelschwert und Raketenrucksack, Peli Motto mit Schraubenschlüssel, Grogu und ein BD-Droide

: Der Mandalorianer (Din Djarin) mit Dunkelschwert und Raketenrucksack, Peli Motto mit Schraubenschlüssel, Grogu und ein BD-Droide Viele Funktionen: Der N-1 Sternjäger verfügt über ein Minifigur-Cockpit, einen Passagiersitz für Grogu, einen Frachtraum, einen Shooter mit Federmechanismus und viele realistische Schrammen und Beulen

Zurück in die Zukunft mit LEGO und dem detailgetreuen 3-in-1-DeLorean-Bauset

Zum Spielen und Ausstellen : Diese Geschenkidee besteht aus 412 Teilen und eignet sich ab 9+ Jahren, der baubare Starfighter ist 7 cm hoch, 42 cm lang und 29 cm breit

: Diese Geschenkidee besteht aus 412 Teilen und eignet sich ab 9+ Jahren, der baubare Starfighter ist 7 cm hoch, 42 cm lang und 29 cm breit Hilfreiche App-Unterstützung : Dem Set liegt wie immer eine detaillierte Anleitung bei, zusätzlich kann die kostenlose Lego Building Instructions App mit digitaler Bauanleitung mit Ansichtsfunktion genutzt werden

: Dem Set liegt wie immer eine detaillierte Anleitung bei, zusätzlich kann die kostenlose Lego Building Instructions App mit digitaler Bauanleitung mit Ansichtsfunktion genutzt werden Premium-Qualität: Lego verspricht bei diesem Produkt die gleiche hochwertige Qualität, die Käufer*innen bereits seit vielen Jahren zu schätzen wissen, inklusive strenger Qualitätsstandards, damit sich die Teile mühelos und fest zusammenstecken lassen

Solltet ihr, eure Kinder oder jemand anderes in eurem Leben ein großer Fan von Lego und „Star Wars: Das Buch von Boba Fett“ sein, habt ihr ab dem 1. Juni 2022 also eine tolle Geschenkidee für Sammler und Spielbegeisterte. Wie immer ist auch dieses Set nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Solltet ihr bereits jetzt einen Blick auf die Bauanleitung des N-1 Sternjägers werfen wollen, könnt ihr die auf der offiziellen Lego-Seite tun, so erhaltet ihr schon einmal einen Einblick auf das, was da von euch zusammengebaut werden möchte und ihr könnt zudem einschätzen, ob eure Kinder dieser Aufgabe gewachsen sind.