Kena: Bridge of Spirits – Alle 13 verfluchten Truhen finden (Guide, Lösung)

In Kena: Bridge of Spirits gibt es neben den normalen Truhen auch eine ganze Reihe an verfluchten Truhen zu finden. Es lohnt sich, sie alle zu öffnen, denn sie verbergen seltene Gegenstände. Die Fundorte aller verfluchten Truhen findet ihr in diesem Guide.

Kena: Bridge of Spirits Guide: Alle verfluchten Truhen finden

Der folgende Video-Guide zeigt euch die Fundorte aller 13 verfluchten Truhen im Spiel (via Game Guides Channel):

Vorsicht vor den Truhen: Wollt ihr eine dieser verfluchten Truhen öffnen, werdet ihr sofort von Gegnern umringt und müsst eine Challenge bestehen. So gilt es oft, alle Gegner in einem bestimmten Zeitlimit zu besiegen oder aber siegreich aus dem Kampf hervorzugehen, ohne einmal getroffen zu werden.

Ihr habt so viele Versuche für eine Challenge wie ihr wollt. Schafft ihr eine Aufgabe nicht, aktiviert einfach erneut die Truhe und ihr habt eine neue Chance – solange bis ihr es schafft.

Was befindet sich in den Kisten? Die verfluchten Truhen beherbergen seltene Items. Oftmals findet ihr darin neue Hüte für eure Rott. In diesem Guide zeigen wir euch außerdem die Fundorte aller Rott-Hüte:

Kena: Bridge of Spirits – Alle 51 Rott-Hüte finden (Guide, Lösung)

Schnappt euch die Trophäe „Fluchsammler“.

Habt ihr alle 13 verfluchten Truhen im Spiel geöffnet, werdet ihr mit der Silber-Trophäe „Fluchsammler“ belohnt. Die Übersicht zu allen Trophäen (mitsamt hilfreichen Tipps) erhaltet ihr in diesem Guide.