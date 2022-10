House of the Dragon: Was verbirgt sich hinter der Augenklappe von Aemond Targaryen?

Aemond Targaryen hat es als jüngster Spross von König Viserys und dessen zweiter Gemahlin Alicent Hohenturm wahrlich nicht leicht. Er wird von seinen Geschwistern und Cousins nicht ernst genommen und verspottet, weil er der Einzige ist, der noch keinen Drachen besitzt.

Doch als er den Drachen Vhagar (der verstorbenen Laena Velaryon) für sich beansprucht, ändern sich die Umstände. Es kommt zu einer Auseinandersetzung mit Rhaenyras Söhnen, infolgedessen Aemond sein linkes Auge verliert. Seitdem sieht man ihn mit einer Augenklappe.

Das versteckt Aemond Targaryen hinter seiner Augenklappe

Der Trailer zur finalen 10. Folge von House of the Dragon deutet es bereits an: Aemond Targaryen wird seine Augenklappe abnehmen. Doch was kommt darunter zum Vorschein? Einen Hinweis darauf gibt es bereits im Intro zu Folge 9.

Dieses unterscheidet sich nämlich insofern von den vorherigen, als dass sich der Verlauf des Blutstroms verändert. Die aufmerksamen Zuschauer*innen sehen die Krone von König Viserys, gefolgt von den Symbolen seiner Nachkommen, die er mit Alicent Hohenturm gezeugt hat.

Für Helaena steht das Insekt, ein Weinkelch für Aegon. Für uns ist jedoch das rechte Symbol am interessantesten: Ein Saphir. Dieser steht tatsächlich sinnbildlich für Aemond Targaryen und verrät uns, was der Prinz bisher vor allen versteckt hielt.

Das Auge als Spiegel zur Seele

Aemond wird die Augenklappe auch weiterhin tragen. Gegenüber seinen Feinden enthüllt er jedoch sein Saphir-Auge und symbolisiert damit seine Stärke. Der Edelstein spiegelt seine schrecklichen Taten wider, die der gefährliche Krieger zukünftig begehen wird.

Aemond macht kein Geheimnis daraus, wie sehr er die Söhne seiner Halbschwester Rhaenyra verabscheut. Auch nach vielen Jahren hegt er ihnen gegenüber tiefe Rachegelüste und sehnt sich nach Vergeltung für den Verlust seines Auges.

So geht es in House of the Dragon weiter

Aemond wird (unter grünem Wappen) nach Strumkap fliegen, um ein Bündnis mit Borros Baratheon auszuhandeln. Den gleichen Plan verfolgt allerdings auch Rheanyra und entsendet ihren Sohn Lucerys (unter schwarzem Wappen). Infolge des Aufeinandertreffens wird Lucerys von Aemond getötet.

Aemond wird nun nicht nur „Einauge“, sondern auch „Sippenmörder“ genannt. Die ohnehin schon angespannte Situation der beiden Häuser eskaliert und es kommt zum berüchtigten „Tanz der Drachen“ – dem Bürgerkrieg zwischen den beiden rivalisierenden Häusern der Targaryens.