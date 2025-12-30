Hol dir die Trine Collection gratis im Epic Games Store bis 31. Dezember!

Der Epic Games Store setzt seine jährliche Winteraktion fort und hat am 30. Dezember 2025 das nächste Geschenk enthüllt: die Trine Classic Collection. Dabei handelt es sich um ein attraktives Spielepaket, das du noch bis zum 31. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos abgreifen kannst.

Die Trine Classic Collection ist das 14. Spiel der diesjährigen Winteraktion und besteht aus den ersten vier Teilen der beliebten Plattform- und Rätselspielreihe. Damit ist sie nicht nur ein echter Leckerbissen für Fans von Koop-Spielen, sondern auch eines der wertvolleren Angebote des Events mit einem regulären Preis von 49,99 Euro.

Was steckt in der Trine Classic Collection?

Welche Spiele sind in der Sammlung enthalten? Die Trine Classic Collection bündelt die folgenden vier Teile der Serie:

Trine (2009)

Trine 2: Complete Story (2013)

Trine 3: The Artifacts of Power (2015)

Trine 4: The Nightmare Prince (2019)

Entwickelt vom finnischen Studio Frozenbyte, bieten alle Titel eine Mischung aus physikbasierten Rätseln, Plattform-Passagen und märchenhafter Fantasy-Optik. Die Spiele lassen sich sowohl solo als auch im Koop spielen – je nach Teil mit bis zu drei oder sogar vier Spielern.

Der Ablauf der Winteraktion 2025

Wie lange läuft die Gratis-Aktion noch? Die diesjährige Winteraktion des Epic Games Store begann am 11. Dezember 2025 mit Hogwarts Legacy als erstem Gratis-Highlight. Seit dem 18. Dezember wurde täglich ein neues Spiel freigeschaltet, insgesamt 14 bisher – mit einem weiteren am 31. Dezember.

Die Aktion endet am 1. Januar 2026. Danach kehrt Epic zum gewohnten wöchentlichen Rhythmus zurück. Das nächste und vermutlich letzte Mystery-Spiel ist für den 31. Dezember angekündigt und wird bis zum 1. Januar 2026 erhältlich sein.

Alle bisherigen Gratis-Spiele der Epic-Aktion 2025

Welche Spiele gab es bislang kostenlos? Hier findest du eine vollständige Liste aller bisherigen Wintergeschenke inklusive Preis und OpenCritic-Wertung:

Spiel Wert Gratis von Gratis bis OpenCritic Koop Hogwarts Legacy 59,99 € 11.12. 18.12. 84 Nein Jotunnslayer: Hordes of Hel 14,99 € 18.12. 19.12. 79 Nein Eternights 29,99 € 19.12. 20.12. 72 Nein Blood West 24,99 € 20.12. 21.12. 81 Nein Sorry We’re Closed 24,99 € 21.12. 22.12. 82 Nein Paradise Killer 19,99 € 22.12. 23.12. 81 Nein Bloodstained: Ritual of the Night 39,99 € 23.12. 24.12. 83 Ja The Callisto Protocol 59,99 € 24.12. 25.12. 67 Nein Disco Elysium – The Final Cut 39,99 € 25.12. 26.12. 89 Nein We Were Here Together 12,99 € 26.12. 27.12. 67 Ja Cassette Beasts 19,99 € 27.12. 28.12. 85 Ja SKALD: Against the Black Priory 14,99 € 28.12. 29.12. 75 Nein Viewfinder 24,99 € 29.12. 30.12. 83 Nein Trine Classic Collection 49,99 € 30.12. 31.12. – Ja

Technische Probleme beim Einlösen

Was tun bei Fehlern im Epic Games Store? Am 30. Dezember kam es zeitweise zu Problemen beim Abrufen von Trine Classic Collection, da der Store-Link auf eine Fehlerseite führte. Falls du betroffen warst, hilft es meist, es später noch einmal zu versuchen oder den Cache zu leeren.

Kurz vor Schluss: Letzter Mystery-Titel steht noch aus

Was bringt der 31. Dezember? Der letzte Titel der diesjährigen Aktion bleibt bis zur Freischaltung am 31. Dezember 2025 geheim. Die Chancen stehen gut, dass Epic hier noch einmal ein Highlight zum Abschluss bereithält, bevor am 1. Januar 2026 wieder der normale Wochenrhythmus startet.

Ein gelungener Jahresabschluss für PC-Gamer

Lohnt sich die Aktion insgesamt? Mit 14 Spielen im Gesamtwert von über 437 Euro war die diesjährige Winteraktion wieder ein echtes Geschenk für alle, die regelmäßig beim Epic Games Store reinschauen. Der durchschnittliche Wert der Titel lag bei über 31 Euro, die Durchschnittswertung aller Spiele bei 80 Punkten.

Hast du dir schon alle bisherigen Titel gesichert oder wartest du auf das große Finale? Teile deine Highlights aus der Aktion gerne in den Kommentaren!