Hogwarts Legacy: So viel Rollenspiel steckt im Action-RPG

Noch in diesem Jahr erwartet alle Fans von Harry Potter ein besonderes Highlight. Hogwarts Legacy befindet sich aktuell bei Avalanche in der Entwicklung. Publisher Warner Bros. plant, den Titel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch zu veröffentlichen.

Hogwarts Legacy: 10 spannende Fakten, die ihr über das Spiel wissen müsst!

Im Spiel erlebt ihr eine eigene Geschichte mit eurem eigenen, selbsterstellten Charakter in der Wizarding World des späten 19. Jahrhunderts. Das Game wird dabei als Action-RPG betitelt. Aber wie steht es denn um die Rollenspiel-Aspekte in „Hogwarts Legacy“?

Hogwarts Legacy: So funktionieren Level und Progression

Ein wichtiger Aspekt von Rollenspielen ist die Entfaltung des gespielten Charakters. Dazu gehören für gewöhnlich auch Entscheidungsmöglichkeiten und Optionen, um den Charakter in verschiedene Richtungen zu entwickeln.

Wie Progression und Entscheidungen letztlich in „Hogwarts Legacy“ funktionieren, ist natürlich noch unklar. Es gibt aber schon einige Hinweise und Rahmenbedingungen. Neben den Fähigkeiten wird es definitiv auch ein Level-System mit Erfahrungspunkten geben. Außerdem könnt ihr euch für eines der vier Häuser entscheiden.

Da es sich beim Setting von „Hogwarts Legacy“ um eine Schule handelt, werden viele neue Fähigkeiten und Zaubersprüche vermutlich im Verlauf der Haupthandlung erlernt, sodass alle Spieler*innen auf der mehr oder weniger gleichen Basis aufbauen.

Darüber hinaus gibt es aber viel Potenzial zur Entfaltung. Im Trailer wurde schon angedeutet, dass wir uns auch für die dunkle Seite der Magie entscheiden können. Das sollte uns dann auch den Zugang zu neuen Zaubersprüchen und Flüchen ermöglichen. Äquivalent dazu könnte es auch exklusive Zaubersprüche für rechtschaffene Hexen und Magier geben.

Eine wichtige Rolle soll auch die mysteriöse altertümliche Magie spielen, die unsere Hauptfigur zu ihren Gunsten beeinflussen kann. Da es sich dabei um etwas gewissermaßen neues im Universum handelt, dürfte ein beträchtlicher Teil des Fähigkeitenbaums auf besondere Fähigkeiten in diesem Bereich aufgewendet werden.

Auch die richtige Ausrüstung spielt eine Rolle

Während in den Büchern und Filmen der Kleidung nur in vereinzelten Fällen eine besondere Rolle zukommt, wird diese in „Hogwarts Legacy“ umso größer sein. In der Spielwelt werdet ihr neue Ausrüstung finden und anlegen können.

Hogwarts Legacy lässt euch diese magischen Orte besuchen

Im Raum der Wünsche, der euch als Zentrale dient, könnt ihr diese dann auch verbessern. Wie weit dieses System geht, bleibt wohl fraglich, bis es neue Informationen dazu gibt. Eventuell können wir unsere Kleidung aber auf unserer persönlichen Spielstil anpassen, was den Rollenspiel-Aspekt weiter verstärken würde.

Wie denkt ihr darüber? Erwartet ihr ein Spiel mit tiefgreifenden Rollenspiel-Mechaniken oder ein eher oberflächliches Progressions-System? Teilt uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit!