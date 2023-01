Hogwarts Legacy: Können wir die Heiligtümer des Todes finden?

Hogwarts Legacy ist in aller Munde und noch immer schwirren uns allerlei Fragen in den Köpfen herum. Fragen über Dinge, die untrennbar mit dem Harry Potter-Universum verwoben sind. So zum Beispiel, ob wir im Spiel vielleicht die Heiligtümer des Todes finden können.

Sicher sollte auch jeder Nicht-Potterhead zumindest einmal von dem Begriff gehört haben. Wenn ihr jedoch nicht genau wisst, was es mit den Heiligtümern des Todes auf sich hat, ist das kein Weltuntergang. Wir helfen eurem Gedächtnis gern auf die Sprünge.

Die Heiligtümer des Todes scheinen nicht mehr als eine uralte Legende der Zauberwelt zu sein. Erwähnung finden sie im Märchen von den drei Brüdern. Als Teil des Kinderbuchs „Die Märchen von Beedle dem Barden“ ist diese Geschichte jedem Kind der magischen Welt bekannt.

Das Märchen von den drei Brüdern

Einst sind drei Brüder, dank ihrer magischen Kräfte, dem sicheren Tod entkommen. Dieser fühlte sich betrogen und wollte die Zauberer mit einer List zu sich holen. Er schenkte jedem von ihnen einen magischen Gegenstand: Einen unbesiegbaren Zauberstab, einen Stein, der Tote ins Leben zurückrufen konnte und einen Umhang, der seinen Träger unsichtbar macht.

Zwei der Brüder hatten wenig Glück mir ihren Geschenken, sodass der Tod sie schnell zu sich holen konnte. Der dritte jedoch – der mit dem Zauberumhang – konnte sich viele Jahre vor dem Tod verstecken. Als seine Zeit gekommen war, nahm er den Umhang ab und trat dem Gevatter als Freund gegenüber, der ihn letztlich mit sich nahm.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Woher kennen wir die Heiligtümer des Todes?

Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn wir euch an dieser Stelle verraten, dass die drei Heiligtümer des Todes tatsächlich existieren – zumindest in der magischen Welt. Eines davon begleitet uns tatsächlich vom ersten Buch, beziehungsweise Film an: Harrys unsichtbar machender Tarnumhang, der ihm von seinem Vater vermacht wurde.

Die letzten beiden Gegenstände klären sich erst im letzten Buch/Film auf. Der Zauberstab ist besser bekannt als Elderstab, der zuletzt Albus Dumbledore diente, bevor Draco Malfoy seinen alten Schulleiter entwaffnete.

Und der Stein? Nachdem Harry in der Schlacht von Hogwarts durch Voldemords Todesfluch getroffen wurde, rettet ihn der Stein der Wiederauferstehung. Dies ist das einzige Mal, dass jemand den unverzeihlichen Fluch überlebt hat. Und dank seiner Mutter, hatte Harry sogar zweimal das Glück.

Ein Symbol von großer Bedeutung

Zusammen ergeben der Elderstab, der Stein der Wiederauferstehung und der Tarnumhang also die Heiligtümer des Todes. Diese drei Gegenstände sind in einem Symbol vereint, dass nicht nur in der Zauberwelt bekannt ist, sondern darüber hinaus zu einem weltweiten Erkennungsmerkmal der Potterheads geworden ist.

Wie die Heiligtümer selbst, steht auch deren Symbol für die Überwindung des Todes und nicht zuletzt auch für die Ewigkeit. Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Zeichen oft mit Severus Snape in Verbindung gebracht wird, dessen Herz auf ewig Lily Potter gehörte.

Albus Dumbledore: „After all this time?“

Severus Snape: „Always!“

Xenophilius Lovegood mit dem Symbol der Heiligtümer des Todes („HP und die Heiligtümer des Todes“, Teil 1) © Warner Bros.

Die Heiligtümer des Todes in Hogwarts Legacy

Da wir nun wissen, dass die Heiligtümer tatsächlich existieren, stellt sich uns die Frage: Können wir sie in Hogwarts Legacy finden? Zumindest wäre es denkbar. Immerhin gibt es das Märchen der drei Brüder bereits seit vielen hundert Jahren. Sogar Albus Dumbledore wollte die Geschichte in seiner Kindheit immer wieder hören.

Es gilt also, die Augen aufzuhalten. Wer sagt denn, das eine unbesiegbare Hexe oder ein mächtiger Zauberer nicht im Besitz des Elderstabs sind? Freilich wird die Suche keine einfache sein. Dennoch wäre es ein unglaublich spannendes Feature und wer weiß, vielleicht sogar Achievement?