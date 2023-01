Hogwarts Legacy: Werden wir auf Dumbledore treffen?

Vollblut-Gamerin, die bevorzugt in fantastischen Gefilden unterwegs ist. Bricht gerne aus der eigenen Komfortzone aus und findet Erholung in der Natur. Bekannt für eine ungesunde Portion Sarkasmus.

Um dieser Frage nachzugehen, muss man freilich erst einmal schauen, wann Dumbledore geboren wurde. Das war nämlich im Jahr 1881. Auch damals wurde man mit 11 Jahren in Hogwarts eingeschult. So betrat der junge Albus im Jahr 1892 das erste Mal die Zauberschule .

Am interessantesten scheint uns hier natürlich Professor Albus Dumbledore . Denn sind wir mal ehrlich: Wer will nicht wissen, wie einer der größten Zauberer sein Talent entwickelt hat? Und einmal ganz unter uns: Ganz bestimmt hatte auch der alte Graubart die ein oder andere Flause im Kopf.

In zwei Wochen öffnen sich endlich die Tore der wohl berühmtesten Schule für Hexerei und Zauberei. Doch bevor wir in Hogwarts Legacy unser eigenes Abenteuer bestreiten, stellen wir uns immer wieder die Frage, ob wir dort womöglich auch auf bekannte Gesichter treffen werden.

