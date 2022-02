Hogwarts Legacy: Bitte nicht noch ein Cyberpunk 2077!

Die Marke Harry Potter ist eine der größten und erfolgreichsten weltweit. Sie ist nach all den Jahren immer noch präsent in der Buch- und Filmindustrie und kämpft sich auch wieder zurück in die Videospielbranche in Form von Hogwarts Legacy. Und da die Marke so groß ist, erzeugt das natürlich auch Erwartungen bei den Fans.

Denn es gab sie schon, die „Harry Potter“-Spiele in Form von LEGO-Spielen, Handy-Apps und den Spielen zu den Filmen. Doch als „Hogwarts Legacy“ im Jahr 2020 angekündigt wurde, war klar, dass es sich hierbei um ein riesiges und aufwändiges Erlebnis in der Welt von „Harry Potter“ handeln wird.

Etwas, worauf viele Fans schon seit langem gewartet haben. Und obwohl Fans noch keinen Einblick in das eigentliche Gameplay des „Wizarding World“-Spiels erhalten haben, ist der Hype schon da. Denn so gut es sich auch anhört, sollten die Entwickler besser nicht dieselben Fehler wie bei anderen AAA-Spielen machen.

Wird sich das Desaster wiederholen?

In „Hogwarts Legacy“ wird für Fans von Harry Potter ein Traum wahr. Die Spieler*innen werden ein magisches Abenteuer in einer offenen Welt erleben und als Schüler in Hogwarts Magie erlernen. Magische Tierwesen können bestaunt werden, Zauberunterricht wird es geben und nicht nur das Schloss Hogwarts soll erkundbar sein, sondern auch andere Gebiete wie der Verbotene Wald oder das Dorf Hogsmeade.

Das alles zeigt schon jetzt, wie ambitioniert das Projekt an sich ist. Eigentlich hätte es auch schon letztes Jahr veröffentlicht werden sollen, doch man entschied sich, die Entwicklung ein weiteres Jahr laufen zu lassen. 2022 soll es endlich so weit sein, aber von Gameplay oder einem Veröffentlichungstermin fehlt jegliche Spur. Publisher Warner Bros. betonte dennoch vielmals, dass das Spiel noch dieses Jahr auf den Markt kommen wird. Es stellt sich nur die Frage, wann und in welchem Zustand.

Dabei werden Erinnerungen an den Launch von Cyberpunk 2077 wach. Ein Spiel, das so viel Hype vor dem Release um sich hatte und bei seiner Veröffentlichung 2020 enttäuschte. Bugs und unzählige Probleme, vor allem bei den Konsolenversionen, waren das Ergebnis einer überstürzten Entwicklung. Angeprangert wurde von den Fans aber vor allem das Versäumnis von CD Projekt Red, die Erwartungen der Spieler*innen zu erfüllen. Denn CD Projekt Red schürte den Hype um das futuristische Spiel selbst mit ihren Marketingmaßnahmen.

Das kann Hogwarts Legacy von Cyberpunk 2077 lernen

Immerhin scheint Avalanche Software, die Entwickler hinter „Hogwarts Legacy“, nicht direkt diesen Fehler nachzumachen. Denn außer einem Ankündigungstrailer, der vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, gibt es keinerlei Details zu offiziellem Gameplay-Material. Zu viele falsche Erwartungen konnten also bisher nicht geschürt werden. Das Vertrauen der Hauptzielgruppe, der Fans des „Harry Potter“-Universums, stärkt das aber dennoch nicht.

Hogwarts Legacy: Alle bekannten Infos und Leaks zum Spiel – Release, Gameplay & Story

Es besorgniserregend, dass es so gar keine Preview auf das Spiel gibt, obwohl es doch noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Leaker prophezeiten in den letzten Monaten immer wieder, dass es „in Kürze“ neues Material zu sehen geben wird. Doch bisher hat sich keine dieser Vorhersagen bewahrheitet. Zuletzt hieß es, dass neue Spielszenen in einer State of Play im März gezeigt werden sollen. Ob es so kommen wird, bleibt abzuwarten, denn aus offiziellen Quellen fehlt dazu jegliche Bestätigung.

Hier hat Avalanche die Chance nicht die gleichen Fehler wie CD Projekt Red zu machen und die Entwicklung nicht zu überstürzen, um einen Releasetermin einzuhalten. Glücklicherweise gibt es diesen auch noch nicht, denn Warner Bros. oder Avalanche Software haben noch keinen offiziellen Erscheinungstermin herausgegeben. Wie immer gibt es auch dazu Spekulationen. Es wird angenommen, dass das Spiel im September 2022 kommt. Aber vielleicht gibt es aus gutem Grund noch kein Datum.

Sollten sich die Entwickler darüber im Klaren sein, dass sie mehr Zeit benötigen, ist es natürlich einfacher ein Spiel ohne Erscheinungsdatum zu verschieben. Das wäre für Fans sicherlich enttäuschend, aber allemal besser als ein Desaster-Launch wie „Cyberpunk 2077“.

Hogwarts Legacy: Unsere 10 Wünsche für das magische Rollenspiel

Da im Moment der Status der Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ so geheimnisvoll ist, ist es schwer vorherzusagen, was in den nächsten Monaten auf die Fans wartet. Wer weiß, vielleicht verläuft die Entwicklung bisher gut und einer Veröffentlichung im Jahr 2022 steht nichts im Weg. Vielleicht bereitet sich Avalanche Software auf etwas Großes in den nächsten Monaten vor und will noch nichts im Vorfeld verraten.

Angesichts des Mangels an Updates kann man jedoch nicht anders als das Gegenteil annehmen. Wenn „Hogwarts Legacy“ sieben Monate vor dem geplanten Release noch nicht bereit ist, gezeigt zu werden, sollte Avalanche es sich vielleicht noch einmal überlegen und das Spiel ins nächste Jahr verschieben.

Wird Hogwarts Legacy es besser als Cyberpunk 2077 machen?