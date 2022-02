Hogwarts Legacy: Leak deutet auf Wiedersehen bekannter Orte

Hogwarts Legacy wird mit Spannung erwartet. Das Action-Rollenspiel, das aktuell bei den Avalanache Studios entwickelt wird, soll das Harry Potter-Universum auch im Videospiel-Sektor an die Spitze heranführen.

Die Entwickler*innen halten sich mit offiziellen Infos allerdings noch zurück. Dennoch soll das Spiel wohl noch in diesem Jahr erscheinen. Vielleicht lüftet ein schon bald anstehender Trailer auch das Geheimnis. Jetzt sind erneut Informationen aufgetaucht, die sich mit einigen Features im Spiel beschäftigen.

Hogwarts Legacy: Alle bekannten Infos und Leaks zum Spiel – Release, Gameplay & Story

Hogwarts Legacy: Das sind die neuen Infos

Alle Informationen stammen aus einem Video des YouTubers RetroRaconteur. Dieser beschäftigt sich in seinem Content viel mit dem Spiel und berichtet nun, von zwei unterschiedlichen Quellen neue Informationen erhalten zu haben. Demnach hätten die Spiele Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 und Zelda: Breath of the Wild als Inspiration bei der Entwicklung von „Hogwarts Legacy“ gedient.

Darüber hinaus werden Feindeslager eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen. Hier wird gekämpft, schleichen soll aber ebenfalls möglich sein. Außerdem sollen handgebaute Dungeons ihren Weg in die Open World finden.

Diese besteht demnach aus verschiedenen Regionen. Neben dem Schloss soll es so auch den verbotenen Wald sowie das Städtchen Hogsmeade geben. Die beiden Orte sind Fans natürlich aus den Filmen wohlbekannt. Hier soll es jede Menge NPCs geben, die ihren Tagesabläufen nachgehen.

Auch Freundschaften und Beziehungen sind ein zentraler Teil der Handlung. Zu guter Letzt soll es außerdem einen Tag-Nacht-Rhythmus geben.

Daher stammen die Infos

RetroRaconteur erzählt weiterhin, weshalb er die Informationen für glaubwürdig hält. So bekomme er regelmäßig Anfragen oder angeblich geheime Informationen zugespielt. Meistens sei relativ schnell klar, dass es sich dabei um Fake handelt. Dieser Fall sei allerdings anders.

Einerseits hätten sich in kurzer Zeit zwei verschiedene Quellen bei ihm gemeldet. Außerdem hätte eine davon Bilder als Beweismaterial angehängt. Diese dürfe er allerdings nicht zeigen. Natürlich könnten die Informationen auch schon aus früheren Phasen der Entwicklung stammen und in der Folge geändert werden. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Was haltet ihr von den Gerüchten? Glaubt ihr, dass „Hogwarts Legacy“ ein ähnliches Spiel wird wie die drei oben genannten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!