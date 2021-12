Mit Hawkeye gipfelte kürzlich die jüngste Serie aus dem Marvel CInematic Universe in ihrem großen Finale. Natürlich haben es sich die Macher nicht nehmen lassen, in bester Tradition des Franchise viele Easter Eggs und Referenzen zu verstecken. Nachfolgend stellen wir euch sechs dieser Anspielungen etwas genauer vor.

Easter Egg Nr. 1: Hawkeyes jüngster Sohn

Im Auftakt der MCU-Serie sehen wir, wie Clint Barton etwas Zeit mit seinen Kindern verbringt. Interessant ist der Name seines jüngsten Sohnes, denn dieser lautet Nathaniel Pietro Barton.

Sein erster Vorname ist eine Anspielung an seine Patentante Natasha Romanoff, nach der er benannt wurde. Sein zweiter Vorname verweist derweil auf Pietro Maximoff, den Bruder der Scarlet Witch, der Hawkeye und einem Kind in „Avengers: Age of Ultron“ in Sokovia das Leben gerettet hat.

Easter Egg Nr. 2: Kates Tante

In Episode 2 lernen Clint und Kate Bishop sich erstmals etwas genauer kennen. Da die Trainingsanzug-Mafia hinter ihnen her ist, benötigen sie einen Unterschlupf und unsere junge Heldin denkt an das Apartment ihrer Tante. Wie wir kurz darauf erfahren, heißt diese Moira Brandon, die ebenfalls in der Comic-Vorlage existiert.

Clint sitzt vor einem von Moiras Filmplakate © Marvel Studios/Disney

Sie ist eine Schauspielerin, die sich mittlerweile im Ruhestand befindet und die für Hawkeye im Heft „Avengers: West Coast“ sogar einmal ihr Leben riskierte, um Hawkeye vor dem Bösewicht Crossfire zu retten. Als Anerkennung ihres Mutes wurde sie deshalb kurz vor ihrem Tod sogar noch zum Ehrenmitglied der Avengers ernannt.

Easter Egg Nr. 3: Der Dodge Challenger

In der 3. Episode kommt es zu einer wilden Autoverfolgungsjagd, aus der wir bereits in den Trailern einige Ausschnitte sehen konnten. Bevor diese beginnt, will Kate einen Dodge Challenger klauen, um vor der Trainingsanzug-Mafia zu fliehen. Clint sagt ihr jedoch, dass dieses Auto dafür viel zu schade sei und er nicht möchte, dass es während der Verfolgungsjagd beschädigt oder schlimmstenfalls zerstört wird.

Kate will einen Dodge Challenger klauen © Marvel Studios/Disney

Diese Vernarrtheit in den Wagen ist übrigens kein Zufall, sondern spielt auf die Comic-Vorlage der MCU-Serie an, die wir euch in einem anderen Artikel vorgestellt haben. Darin besitzt der Avengers-Held einen Dodge Challenger, den er liebevoll Cherry getauft hat und in dem er und Kate sich eine Verfolgungsjagd mit den Trainingsanzügen liefern. Diese geht für das Auto, wie auch in der Serie, nicht sonderlich gut aus.

Easter Egg Nr. 4: Bumerang-Pfeile

Im Laufe der Serie sehen wir, wie sowohl Hawkeye als auch Kate verschiedene Spezialpfeile einsetzen. In Folge 4 unterhalten sie sich über dieses Thema und unsere Nachwuchsheldin fragt ihn, ob er auch Bumerang-Pfeile besitzt. Die wären sehr praktisch, da sie schließlich zu ihm zurückfliegen würden und er sie nicht müßig einsammeln müsste.

Sind Bumerang-Pfeile eine gute Idee? © Marvel Comics

Was Clint im MCU schnell als Schnapsidee abtut, befindet sich in den Comics tatsächlich in seinem Arsenal. Hier wurden die Rollen aus der Vorlage vertauscht, denn darin ist Kate skeptisch, ob solche Pfeile wirklich nützlich sind.

Easter Egg Nr. 5: Wie der Vater so die Tochter

Am Ende der 4. Episode feierte Yelena Belova ihr MCU-Comeback und in der anschließenden Folge hatte sie eine längere gemeinsame Szene mit Kate Bishop. Die Black Widow wartete in Kates Apartment auf unsere Nachwuchsheldin und gemeinsam genehmigten sie sich eine kleine Mahlzeit.

Der Red Guardian mit Natasha und Yelena © Marvel Studios/Disney

Yelena erzählt währenddessen kurz von ihrem Vater, dem Red Guardian, der ebenfalls gerne gegessen und von dem sie diese Angewohnheit übernommen hat. Es ist eine schöne kleine Anspielung auf ihre Verbindung zu Alexei.

Easter Egg Nr. 6: Das Ende des Kingpin?

Abschließend werfen wir einen Blick auf eine der entscheidenden Szenen des Staffelfinales. Maya findet die Wahrheit über den Tod ihres Vaters heraus und erkennt, dass ihr „Onkel“, der Kingpin, der eigentliche Drahtzieher war. In einer Gasse stellt sie den Verbrecherboss, richtet eine Waffe auf ihn – und drückt ab! Dies ist eine Anspielung auf einen Moment aus „Daredevil Vol. 2 #15“ aus dem Jahr 2001.

Maya bedroht den Kingpin © Marvel Comics

Auch auf den Seiten dieses Hefts stellt Maya den Kingpin und schießt ihm in den Kopf. Später wird jedoch enthüllt, dass der Gangster diesen Angriff überleben konnte. Er verliert vorübergehend seine Sehkraft, kann diese allerdings nach einer Operation wieder zurückerlangen und beginnt damit, die Kontrolle über sein Imperium zurückzuerobern. Denkbar wäre, dass der Charakter im MCU eine ähnliche Entwicklung durchmacht und in der „Echo“-Serie zurückkehrt.