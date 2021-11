Achtung, Spoiler: In wenigen Tagen startet mit Hawkeye die neueste MCU-Serie bei Disney Plus. Darin dreht sich natürlich alles um Avengers-Held Clint Barton, den wir zuvor bereits in diversen Kinofilmen des Marvel Cinematic Universe gesehen haben. Nachfolgend wollen wir nochmal einen genaueren Blick auf den Charakter werfen.

Vor Hawkeye: Wer ist Clint Barton in den Comics?

Der Meisterbogenschütze gehört zu Marvels ältesten Figuren und feierte seinen ersten Auftritt bereits 1964 in „Tales of Suspense #57“. Clint Barton stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen, denn er und sein Bruder Barney wurden von ihren alkoholkranken Eltern mehrfach misshandelt. Nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen, schlossen sich die zwei Jungs einem Wanderzirkus an.

Dort traf Clint zwei neue Vaterfiguren in seinem Leben, die Artisten Swordsman und Trickshot, die ihn unter ihre Fittiche nahmen. Sie trainierten ihn und bildeten ihn sowohl in Akrobatik als auch im Bogenschießen und Messerwerfen aus. Allerdings musste unser junger Held bald feststellen, dass seine beiden Idole doch nicht so herzensgut waren, wie er vielleicht gehofft hatte.

Inspiriert wurde er dann jedoch von einem echten Helden: Iron Man. Nachdem er diesen in Aktion erlebt hat, wollte Clint Barton fortan ebenfalls Gutes bewirken. Ein Vorhaben, dass erfolgreich verlief, denn später wurde er unter dem Namen Hawkeye bekannt und wurde ein festes Mitglied der Avengers.

Hawkeye in der Vorlage © Marvel Comics

Im Laufe der Jahre nahm er eine spannende Entwicklung, denn er agierte ebenfalls unter anderem Decknamen wie Ronin und Goliath. Darüber hinaus gründete er sogar einmal sein eigenes Avengers-Team. Doch egal, unter welchem Namen Clint Barton aktiv war, er konnte sich dabei stets auf seine exzellenten Fähigkeiten verlassen. Er ist ein nicht nur ein herausragender Akrobat und meisterhafter Bogenschütze, sondern ebenso ein versierter Nahkämpfer und geübt im Umgang mit diversen weiteren Waffen.

Hawkeye: Clint Barton im Marvel Cinematic Universe

Seit seiner Premiere in „Thor“, damals noch als S.H.I.E.L.D.-Agent, entwickelte sich Hawkeye (Jeremy Renner) in den nachfolgenden Filmen zu einer festen Größe im Marvel Cinematic Universe. Er war an der Schlacht von New York ebenso beteiligt wie später im Kampf gegen Ultron, im Civil War sowie letztendlich in der alles entscheidenden Konfrontation in „Endgame“ gegen Thanos. Und nun steht Clint Barton sein allererstes Solo-Abenteuer bevor, in dessen Verlauf er auf die talentierte junge Kämpferin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) trifft, die er fortan ausbildet.

Clint Barton und Kate Bishop in „Hawkeye“ © Marvel Studios/ Disney

Wie gut all dies inmitten des vorweihnachtlichen Trubels voranschreiten wird, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Immerhin haben es einige Gangster auf Hawkeye und seine Schülerin abgesehen. Ob sie aus der Sache letztendlich heile herauskommen können, erfahrt ihr ab dem 24. November 2021 exklusiv bei Disney Plus.