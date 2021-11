Achtung, Spoiler: Diesen Mittwoch startete die neue MCU-Serie Hawkeye und das direkt mit zwei Episoden auf einmal. Darin lernen wir mit Kate Bishop nicht nur eine neue Marvel-Heldin kennen, sondern können auch allerlei Easter Eggs und Referenzen entdecken. Sieben davon möchten wir euch nachfolgend etwas genauer vorstellen.

Hawkeye-Easter Egg Nr. 1: Stane Tower

Zu Beginn der 1. Episode sehen wir Kate und zwei ihrer Freunde in der Nähe eines Glockenturms. Zuvor, wenn unsere junge Heldin das Gelände betritt, können wir am Eingang ein Schild sehen, auf dem klar „Stane Tower“ steht. Schaut ihr ganz genau hin, könnt ihr sogar eine Widmung auf dem Schild lesen, laut der dieser Turm Obadiah Stane gewidmet wurde.

Bei langjährigen MCU-Fans dürften bereits die Glocken klingen: Bei Obadiah Stane handelt es sich natürlich um Tony Starks langjährigen Geschäftspartner, den wir im ersten „Iron Man“-Film kennengelernt haben. Dort stellte sich heraus, dass er es war, der für Tonys Entführung verantwortlich war. Zudem ist er in den Comics auch als Iron Monger bekannt.

Hawkeye-Easter Egg Nr. 2: Hawkeyes Hörgerät

Bereits nach wenigen Szenen fällt auf, dass Clint Barton alias Hawkeye inzwischen ein Hörgerät trägt. In der 2. Episode der MCU-Serie wird er von Kate darauf angesprochen und wir sehen, dass dies ein Resultat seiner zahlreichen Avengers-Abenteuer ist, die offensichtlich ihren Tribut gefordert haben.

Hawkeye braucht neuerdings ein Hörgerät © Marvel Studios/Disney

Clint trug bereits in diversen Comic-Geschichten ein Hörgerät, unter anderem auch in der Comic-Reihe „Hawkeye“, auf der die Serie basiert. Darin trägt er sie, weil er als Kind von seinen Eltern misshandelt wurde.

Hawkeye-Easter Egg Nr. 3: Thanos was Right

Während des Musicals, das Clint gemeinsam mit seinen Kindern besucht, geht er kurz zur Toilette. Dort liest er auf einem Pissoir den Spruch „Thanos was Right“ („Thanos hatte recht“). Bereits in der Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ haben wir von Menschen erfahren, die der Ansicht sind, die Blip-Erde sei ein besserer Ort gewesen.

Thanos in „Avengers: Infinity War“ © Marvel Studios/Disney

Darüber hinaus könnte dieser Spruch auf die Aussage „Magneto was Right“ aus den „X-Men“-Filmen anspielen. Darin scharte sich eine ganze Bewegung um den Bösewicht, die wie er der Überzeugung war, der einzige Weg, um Mutanten eine gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft zu sichern, sei ein Krieg.

Hawkeye-Easter Egg Nr. 4: Jacques Duquesne

Sehr zu ihrer Überraschung muss Kate herausfinden, dass ihre Mutter ihren neuen Freund Jacques „Jack“ Duquesne heiraten möchte. Eine Gemeinsamkeit haben unsere junge Heldin und ihr Stiefvater in spe allerdings, eine gewisse Begeisterung für Schwerter und den Schwertkampf. Jack ist zudem ein passionierter Sammler.

Kates Mutter mit ihrem Freund Jacques © Marvel Studios/Disney

In den Comics ist Jacques auch als The Swordman bekannt und ein Zirkusartist. Eines Tages schließt sich ein Junge namens Clint Barton dem Zirkus an, dessen Potential er erkennt. Daraufhin nimmt er den Jungen unter seine Fittiche und trainiert ihn. Er wird zu einem Vorbild für Clint – bis dieser erkennt, dass Jacques wohl doch kein so guter Kerl ist, wie er bis dahin gedacht hatte.

Hawkeye-Easter Egg Nr. 5: Die Uhr

Auf einer Schwarzmarktauktion kommt es zu einem Überfall: Mehrere Gangster, die Trainingsanzug-Mafia, lassen die Veranstaltung platzen und machen sich auf die Suche nach einer besonderen Uhr. Einer von ihnen findet diese im Bestand aus dem Avengers Komplex und versehen ist sie mit der Auktionsnummer 268.

Warum ist die Uhr so wichtig? © Marvel Studios/ Disney

Gleich vorneweg: Worauf diese Uhr nun genau anspielt, können wir euch leider nicht verraten. Doch eventuell spielt sie auf das Comicheft Avengers #268: The Kang Dynasty an. In dieser Geschichte spielen zwar weder Clint noch Kate eine Rolle, allerdings ist der Bösewicht Kang bekanntlich mittlerweile ein Bestandteil des Marvel Cinematic Universe.

Hawkeye-Easter Egg Nr. 6: Detective Caudle

In der 2. Episode macht die Trainingsanzug-Mafia Kates Apartment ausfindig und fackelt dieses mit mehreren Molotowcocktails ab. Am nächsten Tag bekommt sie deshalb einen Anruf von einem gewissen Detective Caudle, der mit ihr darüber sprechen möchte und sie deshalb zu einem Termin vorlädt.

Detective Caudle spricht mit Kate © Marvel Studios/Disney

In den Comics ist Detective Caudle ein wichtiger Verbündeter von Kate Bishop, der dort allerdings nicht für die Polizei in New York City, sondern die in Santa Monica arbeitet. Er wird ihr Ansprechpartner, da sich die junge Superheldin regelmäßig in seine Fälle einmischt

Hawkeye-Easter Egg Nr. 7: Bishop112012

Gegen Ende von Folge 2 lässt sich Hawkeye von der Trainingsanzug-Mafia gefangen nehmen, da er so herausbekommen will, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Per Zufall bekommt Kate dies mit und macht ihren Partner wider Willen mit der Sicherheitssoftware der Firma ihrer Mutter ausfindig.

Das Cover von „Hawkeye Vol 4 #2“ © Marvel Comics

Diesen Tracker aktiviert Kate mit ihrem eigenen Benutzernamen, der „Bishop112012“ heißt. Dieser spielt ebenfalls auf die Comic-Vorlage an, genauer auf das Coverdatum des Hefts Hawkeye Vol 4 #2 von Matt Fraction und David Aja, das im November 2012 veröffentlicht wurde. In diesem Heft waren Kate und Hund Lucky erstmals im Rahmen dieser Reihe zu sehen.

„Hawkeye“ startete am 24. November 2021 exklusiv bei Disney Plus. Neue Episoden werden immer mittwochs veröffentlicht.