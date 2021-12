Achtung, Spoiler: Die jüngst auf Disney Plus veröffentlichte 4. Episode von Hawkeye hielt wieder allerlei für Clint Barton und Kate Bishop bereit. Unser Avengers-Held versucht nicht nur, einen besonderen Bösewicht nicht weiter zu verärgern und gleichzeitig, seine Partnerin aus der Schusslinie rauszuhalten. Der Erfolg ist jedoch eher überschaubar, was auch an der Rückkehr eines wichtigen MCU-Charakters liegt.

Hawkeye: Eine alte Bekannte feiert in Episode 4 ihr MCU-Comeback

Clint kann im Laufe der Episode in Erfahrung bringen, wo sich die Uhr befindet, auf die es in der 1. Folge bereits die Trainingsanzug-Mafia abgesehen hatte. Überstürzt verschafft sich Kate Zutritt zu diesem Ort und kann die Uhr tatsächlich finden. Allerdings wird sie kurz darauf von Echo überrascht! Es kommt zum Kampf zwischen ihnen, doch Clint kann seinem Schützling nicht helfen, da er selbst angegriffen wird.

Eine unbekannte Person konnte sich an ihn heranschleichen und beide liefern sich einen erbitterten Kampf, in dem wenig später ebenfalls Kate und Echo mitmischen. Unsere beiden Hauptfiguren können sich gerade so behaupten, doch es gelingt ihnen nicht, die Oberhand zu gewinnen. Zudem geraten auch Echo und der mysteriöse Angreifer aneinander, denn beide haben es auf Hawkeye abgesehen.

Aufgrund der Gadgets, die die geheimnisvolle Person einsetzt, erkennt Clint, dass es sich bei ihr um eine Black Widow handeln muss. Mit ihrem Armband kann die Angreiferin erst Echo und dann unseren Avengers-Helden schocken. Clint gelingt es allerdings im selben Moment, die Frau zu demaskieren, auf die Kate bereits mit einem Pfeil zielt: Es ist Yelena Belova, die kleine „Schwester“ der verstorbenen Natasha Romanoff!

Yelena Belova in „Hawkeye“ und in den Comics © Marvel Studios/Disney, Marvel Comics

Dass Yelena in der Serie einen Auftritt haben würde, war bereits seit einiger Zeit bekannt. Insbesondere die Post-Credit-Scene von „Black Widow“ machte dies klar. Ihr schwarzer Anzug, den sie während der oben beschriebenen Szene trägt, wurde übrigens den Comics entnommen. In der Reihe „New Avengers“ wurde Yelena schwer verletzt und anschließend vom Konzern AIM mittels Adaptoiden gerettet. Während dieser Zeit trug sie ein Outfit, das dem ihres MCU-Gegenstücks sehr ähnlich ist.

Unklar ist aktuell allerdings noch, wie groß Yelenas Rolle in den beiden noch ausstehenden Episoden der Serie ausfallen wird. Des Weiteren ist ebenso unsicher, mit welcher Fraktion sie in Verbindung steht. Wurde sie von Valentina angeheuert? Kämpft sie für Echos mysteriösen „Onkel“ oder ist sie auf eigene Faust losgezogen? Antworten auf diese Fragen erhalten wir vielleicht in den nächsten zwei Folgen.

Die neuen Episoden von „Hawkeye“ starten hierzulande immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.