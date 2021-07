Vor wenigen Wochen startete der neue MCU-Blockbuster Black Widow auch in unseren Kinos und auf Disney Plus. Darin erlebt Avengers-Heldin Natasha Romanoff ein neues gefährliches Abenteuer, das am Ende in gewohnter Manier mit einer Post-Credit-Szene aufwartet. Wir erklären euch, was sie bedeutet, doch Achtung: Spoiler voraus!

Black Widow: Extraszene schlägt die Brücke zu einem kommenden MCU-Projekt

Im Laufe des Films kommt es zu einer Familienzusammenführung der etwas anderen Art, nachdem unsere Protagonistin vom Bösewicht Taskmaster attackiert wurde. Da sie Antworten will, macht sie sich auf, ihrer „Schwester“ Yelena einen Besuch abzustatten. Einige Zeit später befinden sich diese auf der Abschussliste eines noch gefährlicheren Gegners und sie müssen sich mit ihren „Adoptiveltern“ zusammentun.

Mit vereinten Kräften gelingt es ihnen letztendlich, die neue Gefahr zu bannen. Wenig später versucht Natasha, ihre andere Familie dazu zu bringen, wieder aufeinander zuzugehen. Wie all dies endet, sahen wir bereits in „Avengers: Infinity War“ und dessen Nachfolger „Avengers: Endgame“, in dessen Verlauf unsere Heldin ihr Leben opferte, damit ihr Freund Clint Barton (Hawkeye) einen Infinity-Stein an sich bringen konnte.

Kurze Zeit nach dem Sieg unserer Superhelden über Thanos setzt schließlich die Post-Credit-Szene von „Black Widow“ an. Wir sehen darin, wie Yelena das Grab ihrer Schwester besucht und dort um sie trauert. Unterbrochen wird sie dabei von Contessa Valentina Allegra de Fontaine, die wir zuletzt in der MCU-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ im Gespräch mit Ex-Captain America John Walker sahen und die Yelena nun ein Angebot unterbreitet.

Yelena und die Contessa treffen sich © Marvel Studios/Disney

Sie will Yelena die Möglichkeit geben, sich an der Person zu rächen, von der sie glaubt, dass sie für den Tod ihrer großen Schwester Natasha verantwortlich ist: Hawkeye. Woher sich die beiden Frauen kennen, beantwortet die Szene derweil nicht. Hawkeye bekommt bald seine eigene Solo-Serie, die noch in diesem Jahr starten soll und in der Yelena ebenfalls auftreten wird. „Black Widow“ schlägt somit zu dieser Serie eine Brücke, in welcher der MCU-Bogenschütze die junge Kate Bishop unter seine Fittiche nimmt.

„Black Widow“ startete am 8. Juli 2021 in den deutschen Kinos und ist seither ebenfalls per VIP-Zugang bei Disney Plus verfügbar. Die „Hawkeye“-Serie soll noch 2021 exklusiv beim Streaming-Service starten.