© Marvel – „Black Widow“

Marvel kündigt mit Black Widow mit Scarlett Johansson das nächste Kapitel im Marvel Cinematic Universe in den Kinos an. Den Anfang haben bereits die erfolgreichen Serien WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und demnächst Loki (ab 9. Juni) auf Disney Plus gemacht. Nun geht es am 8. Juli auch endlich in den Kinos weiter – sollten die Lichtspielhäuser dann endlich wieder öffnen dürfen. Disney Plus hat bereits vorsorglich einen zeitnahen Termin für den Streamingdienst angekündigt: Ab dem 9. Juli steht Black Widow auf Disney Plus mit VIP-Zugang zum Streamen zur Verfügung. Ob das auch für Deutschland gilt, bleibt abzuwarten. Starte jetzt dein Abo bei Disney+ Poster und Trailer zeigen den neuen Gegner: Taskmaster Zum baldigen Release des Films ist bereits vor wenigen Wochen ein neuer Trailer veröffentlicht worden, der mit über 70 Millionen Klicks in den ersten 24 Stunden auf YouTube sogleich einen neuen Rekord aufstellte. Mit vielen Action-Szenen meldet sich Scarlett Johansson als Natasha Romanoff zurück, die mit weiteren ehemaligen KGB-Agentinnen aus dem Black Widow-Programm zur Zielscheibe eines neuen und gefährlichen Gegenspielers werden: Dem Taskmaster. Jetzt legt Marvel mit einem Schwung neue Charakter-Poster nach, die mehr Details zum Taskmaster und seiner Ausrüstung preisgeben. Einst bleibt aber weiterhin geheim: Wer steckt hinter der Maske des Taskmaster? Auch kurz vor dem Kinostart ist die Besetzung des neuen Antagonisten streng geheim. Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) und Alexi Shostakov aka The Red Guardian (David Harbour) gesellen sich zu Nataschas Familie. Black Widow Charakter-Poster mit Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz), Alexi Shostakov/Red Guardian (David Harbour) und dem Taskmaster (Besetzung geheim) © Marvel Worum geht es in Black Widow? Die Handlung ist zwischen den Kinofilmen Captain America: Civil War sowie Avengers: Infinity War angesiedelt und erzählt die Vorgeschichte der ehemaligen russischen KGB-Agentin Natascha Romanoff, bevor sie sich als Black Widow den Avengers anschloss. Lange vor ihrem ersten Auftritt als neue Superheldin gehörte Natascha Romanoff dem streng geheimen Black Widow-Programm an, in dem KGB-Agentinnen wie sie als Auftragskillerin ausgebildet werden. Natascha wird von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, als plötzlich ein mysteriöser Gegenspieler auf der Bildfläche erscheint und die junge Frau sowie ihre damaligen Mitstreiter bedroht. Gemeinsam mit ihrer einstigen Rivalin Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) und ihrem ehemaligen Vorgesetzten Alexi Shostakov (David Harbour) aka The Red Guardian stellen sie sich als Team gegen den Taskmaster. Wiedersehen mit Tony Stark/Iron Man Neben Scarlett Johansson spielen in weiteren Hauptrollen Florence Pugh, Rachel Weisz und David Harbour mit. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit William Hurt als Thaddeus Ross und Robert Downey Jr. als Tony Stark/Iron Man aus den vergangenen MCU-Filmen. Regie führt Cate Shortland. Hier könnt ihr noch einmal den neuen Trailer sehen: * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

News & Videos zu Marvel

