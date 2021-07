Seit Anfang Juli dürfen die von Corona gebeutelten Kinos endlich wieder ihre Tore öffnen. Gleich zum Auftakt gibt es sehr zur Freude der vielen Kinobesucher den neuen Marvel-Blockbusterfilm Black Widow auf der großen Leinwand zu bewundern. Doch die Ticketverkäufe fallen für Marvel und die Kinos eher bescheiden aus. Dafür führt der Film die Liste der illegalen Downloads an.

Black Widow: Kinostart nicht so erfolgreich wie erhofft

Zwar hat der MCU-Film rund 80 Millionen US-Dollar am Startwochenende in den USA eingespielt, weltweit kommt der Film mit Scarlett Johansson jedoch nach zwei Wochen auf nicht mehr als 251 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Die letzten MCU-Filme spielten (vor Corona und Disney Plus) am Ende bis zu eine Milliarde US-Dollar weltweit ein, Spitzenreiter Avengers: Endgame kommt sogar auf über 2 Milliarden US-Dollar als erfolgreichster Film aller Zeiten.

Natürlich ist es jetzt noch viel zu früh, um den Film als Kinoflop abzutun – unter diesen besonderen Zeiten. Dennoch gibt es gleich mehrere Gründe für das mögliche Desaster: Zum einen boykottieren deutsche Kinos den von Disney produzierten Marvel-Film, da sie sich gegen die vom Verleiher aufgezwungenen Bedingungen stellen. Zum anderen – und das gehört quasi dazu – bietet Disney Plus den Film „Black Widow“ zeitgleich zum Kinostart exklusiv mit einem VIP-Zugang auf dem Streamingdienst an.

Streit mit Disney: Warum der Marvel-Film Black Widow in den Kinos boykottiert wird

Disney Plus-Titel Black Widow führt illegale Downloads an

Gleichzeitig vermeldet das Portal Torrent Freaks die neuen Zahlen an illegalen Downloads von Filmen in der vergangenen Woche (12. bis 18. Juli) und verkündet, dass der neue Marvel-Film derzeit die Top 10 der Torrent-Charts für Filme anführt. Konkrete Zugriffszahlen bleibt das Portal schuldig. Jedoch nimmt Black Widow nicht nur seit zwei Wochen ungeschlagen die Spitzenposition der Charts ein, außerdem sind zwei weitere Disney-Titel mit „Cruella“ (auf Platz 7) und „Luca“ (Platz 10) unter den Top 10 enthalten, die ebenso wie der Marvel-Film zusätzlich auf Disney Plus (mit VIP-Zugang) zur Verfügung stehen.

Wie in Deutschland laufen inzwischen auch in den USA vereinzelt die Kinobetreiber Sturm gegen die Streamingportale und machen sie für ihren massiven Verlust zusätzlich zur Corona-Krise verantwortlich. Die Top 10 der illegalen Downloads macht deutlich, welche Filme zusätzlich auf welchen Portalen laufen.

Nach Game of Thrones: Star Wars-Serie The Mandalorian führt Liste illegaler Downloads an

Die Top 10 der Torrent-Charts (am 19. Juli)

Platz 1 (1) „ Black Widow “ (auch auf Disney Plus)

“ (auch auf Disney Plus) Platz 2 (…) „ Gunpowder Milkshake “ (auch auf Netflix-USA)

“ (auch auf Netflix-USA) Platz 3 (2) „ The Tomorrow War “ (auf Prime Video)

“ (auf Prime Video) Platz 4 (4) „ The Hitman’s Wife’s Bodyguard “ (auf Prime Video)

“ (auf Prime Video) Platz 5 (…) „ Space Jam: A New Legacy “ (auch auf HBO Max)

“ (auch auf HBO Max) Platz 6 (3) „ A Quiet Place Part II “ (auch auf Paramount+)

“ (auch auf Paramount+) Platz 7 (7) „ Cruella “ (auch auf Disney Plus)

“ (auch auf Disney Plus) Platz 8 (5) „ The Boss Baby: Family Business “ (auch auf Peacock)

“ (auch auf Peacock) Platz 9 (6) „ Fear Street: Part One – 1994 “ (auf Netflix)

“ (auf Netflix) Platz 10 (9) Pixars „Luca“ (nur auf Disney Plus)